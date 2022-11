Encinas y soldados, falla y revire

Y a quien ahora buscan sentar en el banquillo de los acusados por el caso Ayotzinapa es a Alejandro Encinas. Y es que los abogados de los elementos castrenses —actualmente detenidos y bajo proceso— lo denunciaron ante la FGR por, según señalaron, presentar evidencias falsas. Al subsecretario se le ha abierto un nuevo frente, de color verde olivo, luego de que la Comisión de la Verdad a su cargo incorporara como evidencias del caso pantallazos de chat, entre los cuales había algunos que apuntaban hacia militares, mismos que ya han sido desestimados como prueba. También tiene abierto el frente de los padres de los normalistas, quienes ahora exigen ampliar los alcances del caso, sobre todo en materia de aprehensiones. Y uno más: con el del GIEI, que le dio un duro golpe a la credibilidad de los trabajos realizados. Uf.

Aguascalientes: nuevos proyectos

Y hablando de apoyos a la actividad empresarial, nos piden también echar un vistazo al caso de Aguascalientes, entidad que acaba de tomar en sus manos Tere Jiménez. Y es que resulta que la mandataria ayer encabezó la inauguración del nuevo edificio de manufactura B6 de la firma Sensata Technologies, dedicada a la producción de autopartes automotrices, cuya inversión alcanza los nueve millones de dólares y generará 500 nuevas fuentes de empleo. “Somos un estado próspero para el crecimiento de las inversiones, por eso no es casualidad que, desde sus inicios, esta empresa siga creciendo. Es nuestro capital humano el que ha sido fundamental para consolidar la expansión de nuevas líneas de producción en esta empresa”, señaló Jiménez en el acto. Sensata Technologies con su proyecto fortalece el mercado encaminado a nuevas tecnologías empleadas en automóviles eléctricos. Ahí el dato.

Del choque PRI-MC

Y no hay que perder de vista, nos comentan, el duelo, también frontal, que desde hace unos días tienen abierto el PRI, de Alejandro Moreno, y Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado. Ayer, nos cuentan, se agregó un nuevo capítulo a ese choque luego de que Alito anunciara en las benditas redes que el tricolor se sumará a la marcha en defensa del INE el próximo 13 de noviembre. “Defender la democracia de nuestro país es el mayor compromiso que como mexicanos debemos asumir, por eso el PRI estará presente en la marcha…”, escribió el líder del tricolor, a lo que no tardó en responder, y de qué manera, el coordinador de los legisladores naranjas en el Senado, Clemente Castañeda: “Del cinismo al oportunismo hay sólo una marcha”. Uf. Así se llevan estos días.

Tlaxcala y el apoyo a las empresas

Y quien tiene en su agenda como tema relevante la promoción y apoyo de la actividad empresarial en su entidad y ayer quedó demostrado, nos aseguran, es la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, quien inauguró una línea de ensamble de la empresa Taurus, en la planta ubicada en el corredor industrial del municipio de Teolocholco. “Trabajamos para darles seguridad, porque eso también es sumamente importante. Por quinto mes consecutivo tenemos el primer lugar a nivel nacional en seguridad con el menor número de delitos en el país”, señaló la mandataria ante directivos de la firma de electrodomésticos. El mensaje busca llegar a otras empresas para que aprovechen las certezas que se les ofrecen en el estado para invertir. Ahí el mensaje.

Ni una coma

Un debate en balde y hasta “una pérdida de tiempo” es como algunos consideran la discusión que el resto de esta semana se desarrollará en la Cámara de Diputados en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. Durante la sesión de este martes, la bancada de Morena y sus aliados advirtió que no aprobará ninguna de las propuestas de modificación que presentará la oposición. Si los días transcurrirán sin que se pueda obtener un resultado diferente, ¿no será mejor opción aprovechar el tiempo para destrabar otros de los centenares de asuntos que en San Lázaro se mantienen detenidos desde hace meses en favor de sectores vulnerables del país?, se preguntaron varios. ¿O de verdad podrá el debate fijar la narrativa crítica de la oposición contra la 4T?

Kuri dice que no

Quien de plano se descartó como posible aspirante a la candidatura presidencial de la oposición fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Ayer, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, pidió que lo saquen de la lista, porque “aún tengo grandes cosas que hacer en el estado como para estar pensando en otra cuestión”. El mandatario había levantado muchas cejas el pasado viernes, cuando se afilió formalmente al PAN, pues más de uno pensó que lo hacía precisamente como una antesala de algún tipo de destape. Pero no. Lo que confirma que Kuri se afilió al blanquiazul por convicción y no por algún interés personal de temporada. En todo caso, promete una mayor cosecha de triunfos el trabajo en el gobierno y no una decisión adelantada, nos comentan.