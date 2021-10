¿Gestionando aviadurías?

Nos cuentan que un diputado morenista por la CDMX, Fernando Mercado, reelecto en el Congreso capitalino presentó un punto de acuerdo para que se establezcan mesas de trabajo con personal de contratos y de honorarios para “evitar despidos masivos” en La Magdalena Contreras. Sin embargo, algunos conocedores del tema, nos hacen ver que en dicha solicitud se están obviando varios datos: Para empezar que fue la anterior administración, de la morenista Patricia Ortiz, la que dio de baja a 577 personas el 20 de septiembre debido a que habían finalizado sus contratos. A eso habría que agregar el hallazgo de que del total de trabajadores, a alrededor de 300 ni los conocían en las áreas en las que estaban supuestamente adscritos. Con esos datos, la petición legislativa corre el riesgo de convertirse en gestión de aviadurías. Uf.

• Datos de vacunación en el Edomex

Con la novedad de que en materia de vacunación entre las entidades con mayor población en el país, el Estado de México, con 17 millones de habitantes, es de los que mejores avances tienen. Fue el gobernador Alfredo Del Mazo quien ayer dio un reporte sobre el adelanto de inoculación hasta el momento. Y de acuerdo con los datos, 81 por ciento de los mayores de 18 años ya tienen dos dosis aplicadas. De este universo, ya todos los mayores de 30 años tiene dos, y los de 18 a 29 años cuando menos una. Sin embargo, anunció que al final de noviembre, particularmente el día 28, se estará terminando con todos los mayores de 18 con sus dos vacunas. En un breve mensaje en redes sociales, el mandatario estatal no dejó de agradecer al Gobierno federal, a los gobiernos municipales, al sector salud del Estado de México y centralmente a las vacunadoras. Esto, dijo, “nos permite sentirnos más animados, más optimistas que vamos por buen rumbo”. Por cierto que la entidad la próxima semana se mantendrá en semáforo verde y con procesos de reactivación económica.

• Fuerza por México y la lana

Nos comentan que en el Partido Fuerza por México, del que ya se decretó su desaparición por no alcanzar la votación mínima de tres por ciento, no va a poder cerrar la cortina por el momento, y no precisamente para bien de ese instituto, ligado a Pedro Haces. Y es que el Instituto Nacional Electoral decidió abrir una investigación para ver si hubo conductas irregulares en el pago de 33.9 millones de pesos a supuestos proveedores. Y no sólo eso, porque resulta que el árbitro electoral ordenó a su presidente Gerardo Islas, a su secretaria general, Lucía Arzaruz y a su secretario de Administración, Enrique Gutiérrez devolver en un plazo de cinco días la cantidad referida de la que no debió disponer sin autorización del interventor. Ayer se advirtió además que de no cumplir con esa determinación entonces lo que procederá será presentar denuncias por delitos electorales en su contra. Qué mal está acabando ese partido, nos dicen.

• Intercambio en Campeche

Más de uno levantó la ceja cuando escuchó las expresiones que hizo la nueva gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre el Presidente. “Hoy es la primera vez que lo veo aquí como Presidente y yo como gobernadora. No puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, les digo: el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley: no mentir, no robar, siempre la verdad”. El mandatario no las dejó pasar, pues al final de la conferencia mañanera que ayer tuvo sede en Campeche, se refirió al recuento de votos que ordenó el TEPJF y dijo: “Cuando dicen: ‘Van a contar los votos en Campeche’. ¡Ay, nanita!, sí me preocupó… Y no saben el gusto… No mencionaba yo nada, nada, nada, no hablé nada, pero por dentro estaba: ¡’Híjole!, se van a atrever (a revocar el resultado). Bueno, ¿y qué resultó? Cuentan los votos, yo creo que hasta sacaste más votos, porque los campechanos son mucha pieza”, le dijo a Sansores.

• Quintana Roo, inoculación y confianza

Así que el único gobernador de oposición invitado a la conferencia mañanera de ayer en la que se destacaron los resultados en la campaña nacional de vacunación fue el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Y es que su entidad ha cubierto ya con esquema de vacunación completo a 954 mil 162 ciudadanos, que equivalen al 81 por ciento del total. Y si se considera la cobertura con al menos una sola dosis entonces el porcentaje crece a 97 por ciento. En la entidad cuya economía se basa centralmente en el turismo se habían perdido empleos como consecuencia del cierre del 97 por ciento de los hoteles, sin embargo, con la vacunación se avanza en la recuperación de seguridad y de confianza. Esta representa además un detonador del plan “Reactivemos Quintana Roo”, con el que se ha dado una recuperación gradual, ordenada y responsable. Y lleva muy buen ritmo, nos comentan.

• PRI con el ojo en…. las elecciones

Donde no salen aún del entuerto de la Reforma Eléctrica, pero ya se alistan para las próximas elecciones de 2022 es en el PRI. Y es que Alejandro Moreno Cárdenas designó al exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, como representante de ese partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Apenas el 6 de octubre pasado, Alito Moreno había integrado al senador Jorge Carlos Ramírez Marín como el representante tricolor ante el INE, en lugar de Rubén Moreira, quien se fue a la Cámara de Diputados. Pero Calzada Rovirosa, quien es senador suplente de Carlos Aceves del Olmo, tiene fama de operador, pues fue dirigente del Consejo Nacional del Movimiento Territorial del PRI, durante la campaña presidencial, José Antonio Meade. Esto último no se sabe ¡si para bien o para mal!