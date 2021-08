Importante nombramiento en Sedena

Será hoy cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del General Luis Cresencio Sandoval, arranque un proceso de reestructuración relevante, con el nombramiento del General de División Eufemio Alberto Ibarra Flores como comandante del Ejército Mexicano. Esto ocurrirá en un evento que estará encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Hasta hace un par de semanas el General Ibarra Flores, quien tendrá la nueva asignación, era comandante de la novena Región Militar con sede en Guerrero, donde dio, nos cuentan, trascendentes resultados respaldados en una trayectoria amplísima en la institución armada. El proceso de transición de la Sedena implica contar con un Estado Mayor Conjunto, semejante al de otras instituciones castrenses latinoamericanas y europeas.

• El SNTE, aliado de la 4T

¿Quién lo diría? Los maestros del llamado sindicalismo oficial, representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aliados de los gobiernos priistas y panistas, han decidido ir de la mano de la administración del Presidente López Obrador al regreso a clases presenciales en 18 días. El líder del magisterio, Alfonso Cepeda, apareció ayer en la conferencia mañanera para dar cuenta de esa disposición y escuchar palabras de agradecimiento del Ejecutivo. En cambio, los que en teoría y hasta por cuestiones ideológicas serían “próximos”, es decir, los profes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CNTE, no dejan de señalar que no están satisfechas las condiciones para un retorno seguro a las aulas. Y no pierden oportunidad para insistir en la “desilusión” que dicen tener hacia la 4T, porque consideran que no se ha cumplido el objetivo de “enterrar” la “mal llamada” reforma educativa de Peña Nieto. ¿Podría aún la CNTE cambiar de opinión? En 18 días se sabrá, aunque ya muchos aventuran la respuesta.

• Alcaldesa electa, amenazada

La noticia es que los temas de seguridad siguen dando de qué hablar y es que conforme pasan los días se van sumando hechos en los que el crimen parece elevar su accionar intimidatorio sin contención alguna. Y si al principio de la semana fue una periodista y medios los amenazados, ahora hay que sumar el caso de una autoridad electa. Y es que quien recibió mensajes amenazantes por parte de presuntos integrantes de la Unión Tepito fue la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Fue ella misma quien dio cuenta del hecho, tras la firma de un manifiesto de cooperación en temas principalmente de seguridad entre los alcaldes electos de oposición. Cuevas, por cierto, no se arredró pues dijo que el amago “es algo que no me mueve”. Además, anticipó que en la alcaldía que encabezará se enfrentará al crimen organizado.

• Reflectores en la GM de Silao

Así que los reflectores empiezan a girar cada vez más hacia la planta de General Motors, de Silao, Guanajuato, y no por asuntos de producción o ligados a la pandemia, sino por temas de corte laboral. Y es que los próximos días 17 y 18 de agosto habrá de realizarse la consulta para la ratificación del contrato colectivo y, desde hace días, trabajadores han venido advirtiendo una intervención que consideran inadecuada por parte de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, a través de inspectores cuyo desempeño ha sido cuestionado. Sobre el caso de la armadora y la consulta, nos comentan, habrá no sólo reflectores locales, sino también internacionales, pues se trata de un asunto en el que ya juega un rol importante Estados Unidos, a la luz de los nuevos lineamientos laborales establecidos en el T-MEC. Actualmente la titularidad del contrato colectivo está en manos del sindicato “Miguel Trujillo López”, que pertenece a la CTM. Uf.

• El regalazo no va, pero sigue vivo

Con la novedad de que el tema de la extensión de mandato al frente de la presidencia de la Corte que favorecería al ministro Arturo Zaldívar no está cerrado con la mera expresión de éste de que no atenderá esa disposición. ¿Y quién aclaró lo anterior? Ah, pues el senador Ricardo Monreal, quien lo precisó de la siguiente manera: “No basta que el ministro diga que no acepta. En todo caso dos vías tienen que hacerse, no basta con que él y su voluntad digan que no lo aceptan. Tiene que declararse inconstitucional la norma por la SCJN, o bien, el Poder Legislativo tiene que derogar ese artículo”. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la institución de la que provino el famoso “regalazo” se pronunció porque la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad y con eso, ahora sí, cerrar el tema. Por cierto que a principios de la semana, la Corte determinó posponer “hasta fecha próxima por definir” el análisis de esa reforma que hizo el ministro José Fernando Franco, nos recuerdan.

• Noroña, “a toda madre”

Quien reapareció ayer, dos semanas después de padecer Covid-19, fue Gerardo Fernández Noroña. El diputado del PT acudió al informe de labores del presidente del Senado, Eduardo Ramírez. Ahí informó que seguirá sin usar cubrebocas. “¿Por qué tendría que usar cubrebocas si estoy sano? Que usen cubrebocas los enfermos”, dijo el legislador tras sacar de entre los papeles y fólderes que cargaba bajo el brazo su prueba negativa al virus. El diputado ha sido criticado en las benditas redes por su reticencia a ponerse la mascarilla, a pesar de que esa medida está considerada como de gran apoyo para contener la diseminación del virus. Bueno, ya hasta le impidieron entrar a actos en los que el uso del cubrebocas se estableció como norma sanitaria, como la instalación de la Asamblea Nacional ¡en Venezuela! El caso es que ayer, justo el día en el que se presenta el mayor pico de contagios de la pandemia que sigue cobrando vidas, volvió a decir que no lo usará. Y que se encuentra “a toda madre”.