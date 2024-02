El jonrón de Kuri

Y hablando de inversiones, el que ayer sacó la bola del parque fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Porque resulta que en su entidad la empresa Amazon, a la que invitó en el 2021, está iniciando un megaproyecto que va a implicar la inversión de cinco mil millones de dólares. Se trata del Centro de Innovación Tecnológica de Data Centers, que, se espera, llevará al estado oportunidades y empleos formales bien pagados. “Gracias a AWS por la confianza de invertir en nuestro estado y, sobre todo, gracias a todas y todos los queretanos que diariamente se la rifan para hacer un trabajo de primer nivel. Ustedes son los que hacen que más empresas de nivel mundial sigan confiando e invirtiendo en Querétaro”, señaló el mandatario quien va a andar estos días, como dicen en Palacio, “tirando aceite”.

Otro asesinato

El asesinato, ayer, de Miguel Reyes Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, volvió a activar las alarmas, porque, nos hacen ver, ya no se trata de meras alertas, sobre las agresiones mortales que están sufriendo aspirantes a ocupar cargos políticos. Ayer, el médico se encontraba en su vehículo afuera de la clínica San Ángel, en el fraccionamiento Rancho La Huerta, cuando fue víctima de un ataque armado. No es el primer homicidio que involucra a políticos en ese ayuntamiento, nos hacen ver. El pasado mes de noviembre fue hallado el cuerpo, con varios impactos de bala, de Dagoberto García, quien era líder municipal del partido guinda. Las cifras de personas asesinadas en lo que va del año ya están rondando la decena y eso que las campañas apenas van a arrancar. Pendientes.

Fichajes de Taboada

Así que el candidato de la alianza Va X la CDMX, Santiago Taboada, decidió fortalecer su equipo de trabajo con el reclutamiento de dos cuadros de alto nivel. Se trata del exsecretario de Desarrollo Social y de Hacienda, Ernesto Cordero, y del extitular del Trabajo Javier Lozano. Ambos acumulan muchos años de experiencia política y en la administración pública, por lo que aportarán a la campaña del exalcalde de Benito Juárez. Hay quienes sostienen que el fichaje de estos dos personajes, muy cercanos al expresidente Felipe Calderón, confirma que el PAN va con todo por la capital, en donde la oposición tiene la mayoría de alcaldías. Pero bueno, el oficialismo también tiene lo suyo y, entre la fecha actual y la jornada electoral aún hay una campaña de por medio, así que lo mejor, nos dicen, es esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas.

Oscuros terrenos en Nayarit

Nos aseguran que esta semana la Fiscalía General de Nayarit reanudará audiencias del caso de los más de 20 lotes de la colonia La Primavera, del poblado de San Juan de Abajo, del municipio de Bahía de Banderas, establecido en la Causa penal 571/2023. Se trata de terrenos con una superficie cercana a las 10 hectáreas, con valor de hasta 170 mil pesos y en los que habría un daño patrimonial por unos dos millones 300 mil pesos, luego de que nos dicen, Jaime Villalvazo González, primo de la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirtha Iliana Villalvazo, se ostentara como dueño de los terrenos. Por casos como éste, nos comentan, no extraña que este municipio fuera el único, de los 20 restantes del estado, que promoviera una controversia constitucional en contra de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización, publicada a principios del año pasado a fin de evitar actos de corrupción.

Proximidad con Japón

Y donde la atracción de inversiones es una prioridad de la agenda de gobierno es en Aguascalientes, entidad a cargo de Tere Jiménez, quien ayer, para darle dimensión a ese compromiso se reunió con diplomáticos y empresarios japoneses. Y es que es claro que la comunidad japonesa es clave en el desarrollo económico e industrial del estado. “Trabajamos para incrementar las ventajas competitivas del estado, especialmente en materia de educación, seguridad pública, infraestructura, abastecimiento de energía y cuidado del medio ambiente con el objetivo de que lleguen nuevas inversiones”, fue el mensaje de la mandataria estatal en el encuentro en el que estuvieron el cónsul general de Japón en León, Katsumi Itagaki, y el representante de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México A.C. en Aguascalientes, Koji Tabata. Ahí el dato.

Multas millonarias

Por gastos no reportados, principalmente en el rubro publicitario y en particular la pinta de bardas, mantas, espectaculares y similares, que ascendieron aproximadamente a 23 millones de pesos, además de no notificar sus gastos de propaganda en Internet y otros eventos realizados, se prevé que Morena sea castigado con 53.7 millones de pesos. Esto, nos comentan, como parte de las sanciones que perfila el INE para todas las fuerzas políticas. El Consejo General contempla aprobar multas para los aliados de Morena por un millón de pesos, en el caso del PT, y 589 mil, en el del PVEM. Mientras tanto, a la coalición opositora se estima que le impondrá pagar una suma de cuatro millones de pesos. En el caso de Movimiento Ciudadano, la sanción sería de 3.8 millones. Como ha ocurrido en los últimos tiempos, el partido guinda se llevará la peor parte. Uf.