Del Mazo y la batalla por los recursos

Con la intención de documentar que en el Estado de México, entidad que gobierna, hay al menos unas 100 mil personas más que las reportadas en registros estadísticos, el gobernador Alfredo Del Mazo informó que para ese fin sumará esfuerzos con el Inegi. La idea es que la entidad pueda percibir las participaciones federales que realmente le corresponden, en este caso más de 4 mil 500 millones de pesos. Luego de que la Corte no dio entrada a la controversia constitucional que promovió su administración en contra de los resultados del Censo de Población 2020, el mandatario estatal, nos comentan, anunció que no cejará en sus acciones para obtener un resultado favorable para los mexiquenses, como correspondería en este caso.

• Homicidios, a la baja en la CDMX

Dos indicadores relevantes dados a conocer ayer por la policía capitalina dan cuenta, nos comentan, de que está funcionando la estrategia contra el crimen instrumentada en la actual administración. Y es que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante dos días —y el día de ayer sería el tercero— no se había cometido ningún homicidio doloso en la capital, un delito que es referencial para las mediciones por ser de alto impacto. Aunado a ello se tiene el dato de que ese ilícito se redujo en 37 por ciento si se compara la incidencia de 2021 contra la de 2020. Por cierto que el jefe de la corporación también señaló que en la revisión del delito de homicidio se halló que entre el 25 y el 30 por ciento se comete por personas en motocicletas, por lo que se reforzarán las revisiones a conductores de ese tipo de vehículos que no cumplan con el reglamento de tránsito en la ciudad.

• Monreal, con un hermano en el zapato

En tierras zacatecanas se dice que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, se ha convertido en una gran piedra en el zapato de su hermano, el gobernador David Monreal, pues así como no cesa la violencia en esa entidad, tampoco los reclamos del presidente municipal. Una vez más, el menor de los Monreal Ávila reprochó la poca efectividad que ha tenido la estrategia de seguridad, reflejada en el asesinato de tres policías municipales que fueron sepultados ayer. Durante el homenaje a los oficiales, el munícipe hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a su consanguíneo a que “atiendan el clamor de justicia, de tranquilidad y de paz”. Sin embargo, en Palacio de Gobierno la voz municipal no se le hace familiar al mandatario estatal y no la escucha, aunque los problemas del gobernador, nos cuentan, parecen ser no tan simples como sacudirse el zapato. Uf.

• Cacerolazo por el CIDE

A 45 días de que empezó el conflicto en el CIDE, no se ve para cuándo pudiera hallar visos de solución. Los estudiantes del centro de estudios han insistido en varias ocasiones en ser escuchados por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y tras acusarla de querer hacer cambios autoritarios en la institución, como imponer a José Romero Tellaeche como director, convocaron a una marcha este viernes en las instalaciones del Conacyt. Esto, porque la titular del consejo convocó también hoy a la Asamblea de Socios del CIDE a una reunión, en la que planea discutir puntos como la designación del rector y la de quitar el poder de decisión al Consejo Académico de la institución. Nos avisan que la marcha hará un poco de ruido, porque será un cacerolazo.

• Incorporación relevante en San Lázaro

Y el que rindió protesta y quedó reincorporado como diputado federal de la bancada del PAN fue el tamaulipeco César Augusto Rendón. Tras este hecho, el legislador señaló que se trata de un gran honor, pero también responsabilidad representar a su entidad. Nos hacen ver que Rendón será una figura importante para la fracción parlamentaria por su robusta formación académica y experiencia política y administrativa. Es licenciado en Ciencia Política por el Tec de Monterrey y tiene certificación en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Oxford. Además ya fue diputado de 2015 a 2018, tiempo en el que presidió la Comisión de Seguridad Pública y fue integrante de las comisiones de Hacienda y Energía. Años antes, en Matamoros fue regidor. El coordinador de los albiazules, Jorge Romero, nos comentan, ya le dio la bienvenida.

• Edil morenista impone cubrebocas

Con la novedad de que el edil morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, se puso riguroso e impuso el uso del cubrebocas en ciertos espacios de su municipio. La medida, se ha informado, obliga a los ciudadanos a usar mascarilla sobre nariz y boca cuando estén en mercados, plazas, transporte público y la cabecera municipal. Con ello, quien no cumpla la disposición, particularmente lo de portar correctamente el cubrebocas, se hará acreedor primero a una amonestación verbal; en caso de no acatarla entonces se aplicará una pena de trabajo comunitario de una a 5 horas o un arresto de entre dos y ocho horas. ¿Qué dirá ante esta medida la autoridad federal, a quien eso de imponer no gusta? Uf.