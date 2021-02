Noroña y la responsabilidad

Ahora resulta, nos comentan, que los cuestionamientos contra el diputado Gerardo Fernández Noroña por haber azuzado a sus seguidores contra el presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, quien días después fue asesinado —hechos no vinculados hasta ahora de manera causal—, es resultado de una campaña contra el petista. Al menos eso es lo que alegaron ayer los integrantes de su grupo parlamentario, para quienes lo que buscan las críticas a su correligionario es “detener el crecimiento político que está teniendo”. Nos hacen ver que no se puede obviar que el legislador, en su intento por remarcar su sello contestatario, está rebasando los límites y entrando en los terrenos muy delicados, como ocurrió ya con el caso de la legisladora Adriana Dávila a quien descalificó y debió luego ofrecer disculpas. Más que arropo de compañeros lo que el diputado necesita, nos comentan es bajarle varias rayas o asumir los costos de sus dichos.

• Los apoyos en la Cuauhtémoc

Y donde las cosas no están tan cantadas como algunos quisieran ver, nos dicen, es en el proceso morenista en la alcaldía de Cuauhtémoc. Ahí, a juzgar por como se está moviendo el tablero, el que está ganando terreno es el actual alcalde Néstor Núñez. Y es que consejeros y consejeras estatales y nacionales de Morena fue a quien mostraron apoyo en la víspera de su registro. Entre otras razones, destacaron el hecho de que es fundador del movimiento que llevó a Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador. Por cierto que, de cara a la postulación de abanderados a las alcaldías, advirtieron a través de un comunicado que precisamente en la Cuauhtémoc y otras se están postulando perfiles que anteriormente intentaron frenar la lucha de Morena. Uf.

• Los ciclistas, la policía ¿y Lajous?

Nos hacen ver que en el choque entre ciclistas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana existe un personaje que no apareció a “cuadro”. Se cuenta que el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, quien se ha autonombrado “amigo” de los ciclistas y quien llega en bici a sus oficinas de la avenida Álvaro Obregón, les ha quedado a deber en impulsar acciones que verdaderamente generen seguridad a quienes se transportan en bicicleta en la ciudad. Dicen que es insuficiente que el mismo Lajous haya afirmado que no serán sancionados los ciclistas que violen las reglas de tránsito, como se difundió en septiembre pasado, sino que es necesario que ya se vea su mano en acciones que calmen el comprensible enojo de quienes lo único que piden es ver la palabra cumplida del titular de Movilidad. Porque si no el enojo lo terminarán pagando funcionarios de otras dependencias.

• Fiestones en Morena

Además de los directamente afectados por no haber resultado favorecidos en el proceso interno de Morena, quienes se encuentran descontentos son los vecinos de la sede nacional guinda en la colonia Roma. Y es que los grupos de inconformes, procedentes de media docena de estados, optaron por tomar el edificio donde despacha Mario Delgado para protestar por lo que llaman “imposiciones”. Además de que ya están metiendo presión ante la próxima definición de candidatos a la Cámara de Diputados. Pero cuentan que al parecer los fieros quejosos se relajaron de tal manera que pasaron del enojo a la fiesta. Y lo que acusan los vecinos que está pasando en la sede de la calle Chihuahua es que los combativos militantes le están subiendo mucho al volumen del sonido: “amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades…”, se oye en la sede morenista. Y ya es demasiado, nos comentan.

• Contención en la playa

La administración estatal de Héctor Astudillo ha lanzado un operativo para que el virus no impacte a los visitantes ni a los propios guerrerenses. Con el apoyo de la secretarías de Defensa y Marina y de la Guardia Nacional y ayuntamientos pondrán lupa a las playas de la entidad para reforzar las medidas restrictivas, a efecto de que tanto turistas como prestadores de servicios turísticos respeten las medidas sanitarias en las 11 playas de mayor movilidad en Acapulco y cinco de Zihuatanejo. Las autoridades acordaron intensificar operativos en bares y centros nocturnos que no cumplan con las medidas sanitarias, además de disuadir y evitar reuniones y fiestas. El mensaje es que la apertura debe darse con los debidos cuidados.

• Más vacunas

Nuevamente nos enteramos por el canciller Marcelo Ebrard de eventos importantes relacionados con la evolución de las vacunas contra el Covid-19. Ayer difundió que la farmacéutica CanSino ya solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para el uso de emergencia de su vacuna, que sería envasada en Querétaro. De esta manera se van concretando las proyecciones del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la vacunación en adultos mayores, el segundo grupo prioritario de la política de vacunación, y que es de especial atención por parte del mandatario. El titular de Relaciones Exteriores ha dicho que es muy buena noticia la solicitud a la Cofepris, pues además esa vacuna es de una sola dosis.