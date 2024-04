A quienes conocen la situación de seguridad de Puebla, nos comentan, ha inquietado mucho el que se estén presentando hechos de violencia de los que no se tenía registro reciente: y es que apenas el viernes pasado aparecieron en el Periférico de la capital cuerpos desmembrados de siete personas. Fueron automovilistas quienes reportaron que sobre el pavimento había cabezas decapitadas. A ese tema se agrega otro que apenas ocurrió ayer y en el que por fortuna no se perdieron vidas, pero sí se encendieron alertas: el ataque a tiros perpetrado contra el candidato del PRD a la presidencia municipal de Ajalpan. Al aspirante le habrían disparado en al menos 8 ocasiones provocándole una herida en una mano. El líder del PRD, Jesús Zambrano, condenó el ataque armado y exigió el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué pasa en Puebla?

¿Polarización en foros multilaterales?

Y nos hacen ver que el conflicto internacional que desató el Gobierno de Ecuador al asaltar la embajada de México en Quito tendrá todavía muchos efectos. Particulamente en espacios multilaterales en los que, sin embargo, existe el riesgo de que se presente una polarización entre gobiernos, según su afinidad ideológica. Por lo pronto, la Organización de los Estados Americanos ha anunciado la realización de dos reuniones urgentes de su Consejo Permanente. Una de ellas será el martes y estará enfocada en el tema del asilo político al exvicepresidente Jorge Glas. La segunda, será propiamente por la invasión a la sede diplomática mexicana y en ella se discutirán las violaciones a la Convención de Viena. La OEA la encabeza actualmente Luis Almagro, con el que la 4T ha tenido diferencias. Otro de los foros internacionales que ha convocado a sesión es la Celac, actualmente presidida por Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Pendientes.

Hasta por entrar al foro

Llamó la atención, nos comentan, el que, de último momento, cuatro consejeros del INE decidieran meterse al foro del debate. Ello a pesar de que uno de los acuerdos, según se dijo, era que nadie estuviera presente en el lugar, salvo, entre otros, los participantes y el personal de producción. Fueron Guadalupe Taddei, presidenta del organismo y los consejeros Rita Bell López, Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño, quienes ayer aparecieron en imágenes tomadas en el set en las que se les ve muy divertidos, emocionados y tomándose selfies. Ante su decisión hubo representantes de partidos que señalaron que si ya habían decidido estar adentro, al menos no distrajeran a los candidatos. El caso es que el episodio volvió a mostrar las diferencias entre consejeros que hay en el INE, pues hay quien identifica a los que entraron como parte de un bloque. Por cierto que, el argumento de su presencia en el set fue después que era para ser vigilantes del desarrollo puntual del debate. Qué tal.

La bandera al revés

Y una de las imágenes que sobresalieron en el debate de anoche fue la del cierre de Xóchitl Gálvez con la bandera de México y el escudo nacional, porque pretendía tener un alto impacto —al presentar esos símbolos con un mensaje sobre la necesidad de que la bandera arrope a todos los mexicanos—. Sin embargo, al ser mostrada a las cámaras al revés por la abanderada de la oposición, de inmediato se convirtió en motivo de memes en las benditas redes. Xóchitl anoche se subió a esa discusión para tratar de despresurizarla y con la foto polémica publicó: “Si un ciudadano muestra su bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Rescataremos México de los criminales y los corruptos. Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz. Vamos a enderezar la bandera y vamos a enderezar la República. Qué tal, ¿bajó o no el balón? Pendientes.

Ruptura larga

Y hablando del diferendo con Ecuador, nos piden no perder de vista la vía que el Gobierno de México seguirá en el caso, pues todo indica que será una ruptura larga. A pesar de las múltiples voces que han estado llamando a que los dos países busquen resolver sus diferencias, todo parece indicar que ese es un escenario lejano. Ayer, por lo pronto, el Presidente López Obrador publicó un mensaje en las benditas redes en el que, dice, “me gustaron mucho las palabras de Raquel Serur, nuestra embajadora”. La embajadora dijo en la parte central de su mensaje que : “El atropello cometido a nuestra embajada, es de tal magnitud que el Gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente”. Ahí el dato.

Sequía, siguen los impactos

Y no hay que perder de vista el tema de la sequía, cuyos efectos aún no terminan de verse y resentirse. Es el caso de la producción de caña de azúcar que, de acuerdo con organizaciones que se encargan de revisar los indicadores que arrojan los mercados agrícolas, cuantifican la caída de la producción de caña en 9.16, por ciento, si se compara la zafra actual con la del año pasado. Un hecho que no sólo tendrá repercusión en los ingresos de los productores, sino en los mercados de consumo del público, pues al momento se estima que el precio del endulzante se ha elevado en un 20 por ciento. En entidades donde se produce la caña aún en estos días se reportan problemas de sequía. Así que las complicaciones no paran.