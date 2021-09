Pavimentando el PRI-Mor

Así que la bancada del PRI hizo, ya como parte de su ejercicio legislativo, el primer guiño a la 4T en San Lázaro. Y es que resulta que la alianza Va por México tuvo su primera votación dividida a dos semanas del arranque de la Legislatura al momento de someterse a aprobación la Ley Orgánica de la Armada de México. La bancada del PRI no fue en bloque con sus aliados del PAN y PRD, sino que votó a favor en lo general junto con Morena y sus aliados. Si bien el tricolor encabezado por Rubén Moreira votó en contra en lo particular, eso no alcanzó para impedir la aprobación del dictamen. El tricolor ya ha mostrado algunas coincidencias con la reforma electoral que delinea el partido guinda y que, se ha dicho, tendría como uno de sus objetivos principales impedir que los consejeros del INE tomen atribuciones de los legisladores. ¿Se está pavimentando ese camino denominado PRI-Mor? Al tiempo.

• Cenapred no avisó

Directo, ante el nivel de la tragedia registrado en el Hospital General de Zona número 5 en Tula de Allende, Hidalgo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló anoche —en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva— la falta de información por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la crecida del río y su posible desbordamiento, como una de las causas que incidió en el resultado fatal: la muerte de 14 pacientes. Dio cuenta de que un poco más de tiempo hubiera permitido llevar a cabo una evacuación. Aprovechó además para asegurar que los decesos no se dieron por la falla de los respiradores, ya que solamente un derechohabiente estaba intubado, por lo que si bien se negó a afirmar que hubo una cadena de negligencias, indicó que seguirá colaborando para llegar a la verdad de lo que sucedió.

• Día D en Concamin

Pronto llegará el momento de demostrar que en la Confederación de Cámaras de Industriales, nos aseguran, se elige libremente, y eso incluirá estar atentos al actuar de Francisco Cervantes en las próximas semanas, quien deberá mantenerse al margen del proceso que ya corre para sucederlo. El 21 de septiembre es la fecha límite para que las cámaras votantes emitan su decisión, por lo que se esperan semanas álgidas para Alejandro Malagón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias; Netzahualcóyotl Salvatierra, extitular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y José Abugaber de la industria del calzado en Guanajuato, quienes aprietan el paso para inclinar la balanza a su favor, pues el ganador será anunciado oficialmente el viernes 24 de este mes.

• Furia de Daniel Ortega contra México

Nos hacen ver que el régimen de Daniel Ortega cada vez se distancia más de los asideros de legitimidad que aún podrían proveerle México y Argentina. Ayer fue la viceministra de Relaciones Exteriores, Arlette Marenco, quien respondió frontalmente al retuit que el embajador de nuestro país en Managua, Gustavo Cabrera, dio al mensaje del prestigiado escritor Sergio Ramírez, quien criticó la decisión del gobierno de incluirlo en su lista negra y acusarlo de los delitos de incitación al odio y la violencia para poderlo detener. La cancillería nicaragüense consideró que se trata de una acción abusiva y acusó: “nunca hemos denunciado o comentado la violencia, crímenes y violaciones a los derechos humanos que, según organismos y personajes mediáticos, ocurren en México todos los días”. Además, entre una marejada de descalificaciones señaló que nuestro país es injerencista, entrometido y fiel y sumiso a los yanquis, por decir lo menos. Así, la distancia, como dice la canción, es cada día más grande.

• Del dicho al hecho en el Congreso local

Nos cuentan que donde de plano la compostura y las buenas formas son fugaces es en el Congreso de la Ciudad de México. Ayer, los diputados locales se vieron muy coincidentes al declarar en tribuna la importancia del diálogo y el respeto, pero... dos horas y media después, se inauguraron los gritos en el recinto, cuando Christian Von Roehrich, del PAN, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director del Metro. Los panistas sacaron carteles con imágenes del accidente de la Línea 12 y gritaron: “¡Justicia, justicia!”, sin atender las indicaciones del presidente Héctor Díaz-Polanco de respetar el recinto. Como era de esperarse, por tercera vez —si se junta con las solicitudes realizadas en la Legislatura pasada para el mismo fin— se negó la comparecencia, gracias al voto mayoritario de Morena. Otra vez el PAN se quedó con el coraje, aunque el punto de acuerdo fue turnado para su análisis a comisiones, donde tampoco es muy probable que prospere. Uf.

• Los puntos de Ebrard en Washington

Muy contentos, nos cuentan, terminaron los integrantes de la comitiva de México tras la primera reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel que tuvo lugar ayer en Washington. Y si bien se establecieron las prioridades que tiene nuestro país, y hubo acuerdos relevantes para restablecer la cadena de suministros entre ambas naciones, también hubo unos señalamientos del canciller Marcelo Ebrard que llamaron la atención. “La pandemia nos mostró que no estamos bien preparados para enfrentar en el futuro otras crisis como la pandemia de Covid-19”. Es quizá esa la premisa central, nos señalan, de la que parte su idea de que las reuniones de ayer marcan una nueva etapa en la relación México-EU y que obligan a la construcción de una nueva visión de la economía norteamericana.