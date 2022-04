Si algo ha caracterizado al senador Germán Martínez es la capacidad de poner los acentos críticos sobre las decisiones políticas cuestionables. Ayer lo volvió a hacer al reclamar en la tribuna del Senado el nombramiento de Carlos Miguel Aysa, exgobernador priista de Campeche, como embajador de México en República Dominicana. “No se puede convertir al Servicio Exterior mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al Servicio Exterior en una casa de citas para pagar favores políticos… Esta pedagogía de entregar embajadas a cambio de votos es una pedagogía de prostitución de la política exterior y eso no lo merece ni el digno pueblo dominicano, ni el digno pueblo mexicano”, señaló Martínez Cázares, en una intervención que ha sido celebrada aquí y allá.

• El Verde y sus golondrinas

Como parte de la resaca por la fallida Reforma Eléctrica, ayer se dio a conocer que la diputada federal Ali Núñez dejó la bancada del PVEM para sumarse a la del PAN. Hace apenas una semana y media, el coordinador de los verdes, Carlos Puente, expulsó de su partido a la diputada Rocío Alexis Gamiño García, quien cometió el grave pecado de votar en contra de la iniciativa del Presidente de la República. Como si eso no bastara, un día antes de que se discutiera en San Lázaro el dictamen, el legislador Andrés Pintos brincó a la bancada de Movimiento Ciudadano y votó en contra de la línea que había marcado la Cuarta Transformación. Malos tiempos para el PVEM, que desde el inicio del sexenio decidió dejar a su aliado de años, el PRI, para subirse al potente tren del obradorismo. En menos de dos semanas, el partido liderado por el exniño verde perdió tres curules. Cuando ocurrió el primer desgrane, hubo quien dijo que “una golondrina no hace verano”. Ahora, nos comentan, alguien podría responder: Una no, pero… ¿tres?

• Foto del presente y el futuro

Interesante foto, nos dicen, la que se tomaron la mañana de ayer frente a Palacio Nacional el Presidente López Obrador, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la que todos aparecen sonrientes, cómodos y próximos. Y no sólo llama la atención, porque para muchos se trata de los funcionarios que forman parte del primer círculo dentro del primer círculo del Presidente, o sea, que son los más cercanos de los cercanos, además de que tienen entre ellos una muy buena relación de trabajo continuo por años. Nos hacen ver que todos ellos son personalidades clave para que el proyecto de la Cuarta Transformación tenga una continuidad después del 2024. Ya se verá.

• “Hay que queretanizar el país”

Relevante reunión la que tuvo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, con el embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, y con integrantes de la Cámara Española de Comercio. Y es que, nos cuentan, en ese encuentro hubo un refrendo de la confianza tanto de la representación diplomática como de la empresarial hacia la entidad a la que incluso se refirieron como uno de los destinos preferidos por la inversión española. En la mesa se recordó que en el estado no ha habido una sola huelga en el sector privado en 27 años, además, el gobierno estatal ofreció todas las condiciones de confianza para la inversión. “Querétaro está listo, puesto y dispuesto para recibir la inversión extranjera. Tenemos que queretanizar a todo el país… Por supuesto que necesitamos que la inversión extranjera llegue de inmediato”, expresó el mandatario estatal. Ahí los pormenores de cómo en un encuentro se abren espacios de oportunidad.

• Temas de uno y temas de otro

México fue convocado a una reunión virtual con Estados Unidos este viernes, antes de la realización de la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio. De inmediato, el canciller Marcelo Ebrard informó que las prioridades del Gobierno mexicano se centran en la cuestión migratoria, el asunto de las armerías, así como la posición internacional de México frente al conflicto Rusia-Ucrania. Además, aseguró que se pugnará por una cumbre para todos, en referencia a que no asistirán Cuba, Nicaragua y Venezuela y deberían estar ahí. Sin embargo, nos dicen, las prioridades de Estados Unidos no son las mismas. Ayer en la Casa Blanca se habló de abordar temas como “cooperación en materia de migración, esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica, competitividad y crecimiento económico, seguridad y energía”. Ésas serían las que buscará plantear Joe Biden al Presidente López Obrador. Como que unos coinciden, pero otros no tanto, nos comentan.

• Gatell no cambia y como dijo don Teofilito…

Y fue la Secretaría de Salud, en voz del subsecretario Hugo López-Gatell, la que ha comenzado a izar la bandera de la victoria ante el Covid-19, pues este martes anunció que varias de las medidas implementadas en el país para contener la propagación del virus del SARS-CoV-2 quedarán atrás en los próximos días o cambiarán la periodicidad de su publicación. Ello a pesar de que en otras partes del mundo los contagios se mantienen muy activos, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales ocupados en la misma materia han alertado por una posible reactivación alarmante de esta enfermedad, como consecuencia del exceso de confianza que varias naciones han mostrado. Todo parece indicar que, como en otras ocasiones, las autoridades de Salud de nuestro país volverán a jugar al outsider.