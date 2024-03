Punto de México contra armerías

Y fue el Gobierno de México el que ayer se anotó un punto en los tribunales de Estados Unidos en el litigio que tiene abierto contra empresas vendedoras de armas de ese país. Fue una Corte de Distrito de Arizona la que determinó que las comercializadoras “no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes”, dando así luz verde a que continúe hacia nuevas etapas el proceso que se abrió en los tiempos en los que el titular de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard. A través de la dependencia, que hoy encabeza Alicia Bárcena, México ha señalado que las tiendas de armas facilitan el tráfico ilegal. “Si bien las demandadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación, la decisión de este día es de gran relevancia para nuestro país. México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas”, informó ayer la SRE. Ahí el dato.

Mañaneras sancionadas

Y fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la que ordenó el retiro o modificación no de una ni de dos sino de siete conferencias mañaneras del Presidente López Obrador. Esto, luego de determinar la irregularidad que implica el haber hecho pronunciamientos relacionados con el proceso electoral o hacer difusión de propaganda gubernamental. Sobre la decisión que se dio en respuesta a denuncias presentadas por el PAN y el PRD, en el INE ya esperan que el mandatario se lance con todo contra esta resolución en la conferencia mañanera y además que el argumento que empleará será el de la censura. Sin embargo, nos comentan, tienen la idea de seguir haciendo los llamados que se requieran para que en Palacio Nacional, o en cualquier otro lugar, los servidores públicos se ajusten a lo que marca la ley. ¿Puede la mañanera volverse un campo minado? Pendientes.

Choque y contexto

Y hablando de los asuntos que atañen a México y Estados Unidos, nos piden no perder de vista el escalamiento de tensiones a que suena el intercambio que se dio entre el Presidente López Obrador y el líder de la Cámara de Representantes del país vecino, Mike Johnson. Y es que resulta que luego de que el mandatario mexicano tachara al norteamericano de irrespetuoso por señalar que México debe obedecer lo que EU diga en materia de migración, ayer este último acusó a López Obrador de mimar a los cárteles y de exigir financiamiento para que continúe la migración masiva hacia la Unión Americana. El legislador fue más allá al insistir en que se aplique el programa Quédate en México. Nos hacen ver que entre algunos republicanos se obvian algunos datos relevantes sobre la contención que realiza en nuestro país de los flujos de indocumentados y que se reflejan en un aumento de detenciones y deportaciones. Quizá sea porque aquí y allá, nos comentan, hay procesos electorales.

Otro atentado en Morelos

Y donde se sigue exacerbando al clima de tensión por la violencia en torno a campañas electorales es en Morelos, entidad que aún está a cargo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien pronto, sin embargo, dimitirá para ir en pos de una diputación federal por Morena. Y es que ahora fue el candidato de PRI-PAN-PRD-RSP a la alcaldía de Cuautla el que denunció que fue víctima de un atentado del que resultó ileso gracias a que la camioneta en la que viaja es blindada. Jesús Corona Damián fue agredido junto con su escolta, presuntamente por hombres a bordo de una motocicleta, luego de acudir a la Fiscalía Regional Oriente precisamente a denunciar amenazas de muerte por medio de mensajes en los que le pedían dejar la candidatura. “Quieren que me baje de la campaña. Una cosa sí le digo a mi ciudad, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo. No me bajo, a donde tope, voy con todo”, declaró. Así la situación en Morelos. Uf.

Larga lista de candidatos

Y es en Guerrero donde avanza el proceso para elegir a un nuevo fiscal. Ayer el Congreso estatal mandó a la gobernadora Evelyn Salgado una lista con 32 nombres para que haga una depuración y entregue una terna de la cual los legisladores elegirán a quien encabece la Fiscalía estatal de la entidad. Nos cuentan que en la lista se encuentra el coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda, quien fuera recientemente encargado de despacho del órgano, y el también coronel Gustavo Romero Rosas actual encargado de la Fiscalía. También hay civiles como Antonio Sebastián Ortuño, quien fuera director de Finanzas y Administración del Tribunal Superior de Justicia, o el presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pedro Andalón Sotelo. Quienes figuren en la terna de la mandataria estatal deberán comparecer ante los diputados, quienes tomarán la decisión final, nos comentan.

Las batallas de Puebla

Y quien buscará que en la elección de Puebla haya observación electoral internacional es el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, nos dicen. Y que resulta que el dirigente tricolor acusó el fin de semana que en la entidad funcionarios públicos están queriendo ejecutar una elección de Estado en favor de Morena. Lo anterior, precisó, porque alcaldes afiliados al Revolucionario Institucional están recibiendo presiones para brincar a Morena y a la 4T. Ése sería el argumento por el cual algunos integrantes del tricolor decidieron ya desmarcarse del partido que los llevó al poder. “No vamos a permitir que los cínicos, corruptos y sinvergüenzas de Morena se roben la elección, les vamos a ganar en Puebla, porque la gente está harta de ese gobierno que miente y no cumple”, acusó Alito.