Rocha quiere la UAS

Vaya sainete el que se armó ayer cuando elementos de la Fiscalía General de Sinaloa intentaron catear la Torre de Rectoría de la UAS, algo que no hicieron, porque no hubo quién les abriera la puerta. Dicen los que saben que en realidad sólo se trató de un calambre orquestado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien no cesa en su intento por hacerse del control de la casa de estudios. Desde hace varias semanas el mandatario emprendió una campaña de hostigamiento en contra de las autoridades universitarias, con el pretexto de supuestos malos manejos que nadie ha acreditado hasta el momento. Y antes promovió reformas legales que en los hechos anulan la autonomía de que goza la institución educativa. Nos adelantan que pronto habrá nuevos amagos judiciales, motivados por la ambición política del mandatario estatal. ¿Alguien apoyará a la UAS?

La historia de la notificación

Y al que le alcanzó el tiempo (entre el viernes y ayer) para disparar desde Palacio un par de misiles contra Xóchitl Gálvez fue al Presidente. Y todo porque la cortina de la Consejería Jurídica, que lo representa legalmente, bajó la cortina por vacaciones con lo cual el mandatario no pudo ser debidamente notificado de las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas del INE, para que omita expresiones sobre los aspirantes opositores. Al notificador que acudió a Palacio para cumplir la encomienda le dijeron en la entrada: “Salió el aviso en el Diario Oficial (sobre las vacaciones), mira, tómale foto para que se las muestres, ahí deberían de haber checado para que no dieras la vuelta”. Ayer la notificación se dio por estrados, con lo que el mandatario ya no podría disparar de nuevo. Aunque por lo pronto: misil disparado ni Dios lo quita, ¿o cómo era?

Suena la bisagra de MC

Nos hacen ver que a medida que avanza el tiempo, rechina cada vez más la bisagra de Movimiento Ciudadano, señal de que una puerta se está abriendo. Prueba de ello son las declaraciones de ayer del máximo líder del naranja, Dante Delgado, en el sentido de que no se descarta que este partido vaya en alianza, pero que aún no son los tiempos para ello. De unos días a la fecha el discurso de Dante ha pasado de la negativa tajante a sumarse a un frente opositor y a jugar con la posibilidad, bajo ciertas condiciones. Los más observadores no han pasado por alto el hecho de que la flexibilización del dirigente nacional de MC se ha dado a raíz del surgimiento de Xóchitl Gálvez como la carta más fuerte del bloque opositor para la elección presidencial. Algunos liderazgos de MC se han manifestado abiertamente a favor de la alianza, pero aún no hay nada escrito. A esperar.

“¿Dónde voy a terminar?”

Y fue ayer el aspirante presidencial por Morena Ricardo Monreal el que pidió que la población lo evalúe con base en su gestión y no la que hacen sus hermanos, como el actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, o el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. Y es que, aunque no lo dijo, es sabido que el primero tiene a su entidad en el sexto lugar entre los que padecen la mayor incidencia en homicidio doloso en el país, mientras que el segundo, en ese mismo ilícito, tiene a su demarcación dentro de las 20 peores en el país. Fue durante una conferencia que el senador con licencia hizo espacio para explicar que son 14 hermanos, pero “yo quisiera que me juzgaran a mí, que llevé a Zacatecas al primer lugar de seguridad, de desarrollo, de educación, de empleo. Júzguenme por mi gobierno, porque si me juzgan por los tres, ¿dónde voy a terminar?”. Uf.

Penoso momento

Conocedores del quehacer legislativo no recuerdan alguna intervención brillante y menos una iniciativa destacada que haya presentado el legislador por Morena Francisco Javier Borrego. Lo que es un hecho es que ayer el coahuilense se convirtió en el diputado más famoso del momento, al menos en los espacios de las benditas redes, porque resulta que en plena participación en un mitin con el tema del proyecto de nación de Morena, en su entidad, y justo cuando se disponía a usar el micrófono y toda la atención se centraba en él… ¡se le cayeron los pantalones! Con micrófono en mano y cuando se acomodaba los lentes para poder leer unas hojas que traía en la mano, el diputado no pudo evitar quedarse en calzones por unos instantes, en un bochornoso momento en el que sólo atinó a decir: “¡Ay perdón!”.

Otro diputado da pena, pero por violento

Y hablando de videos que ayer llamaron la atención en las benditas redes, el que de plano, como dicen ahora, “la rompió”, fue el de la llamada Guelaguetza magisterial, organizada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque resulta que lo que tendría que haber sido una festividad (la fiesta del lunes del cerro) se convirtió en el lunes, pero de los trancazos. Lo peor de todo es que a quien se señala de ser partícipe de la zacapela en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, es al diputado de Morena Irán Santiago Manuel. En los videos se aprecia cómo mientras se llevan a cabo bailes tradicionales en un entarimado, entre los asistentes se da un intercambio de insultos, golpes y hasta sillazos. Otros muestran cómo después de los hechos, el legislador sale del lugar aprisa empujando una carriola. Así las tradiciones.