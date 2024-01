Sacudida guinda en Morelos

Nos cuentan que en la batalla por el gobierno de Morelos quien resultó beneficiada de la reciente deserción en Morena de Luz Villa Figueroa y de 500 comités municipales es Lucy Meza, a quien hoy abanderan los partidos PAN, PRI y PRD. Esta última, es sabido, previamente renunció a Morena, tras haber sido excluida de la contienda interna de ese partido, en el que, se asegura, mantienen fuertes reclamos públicos e inconformidades privadas contra lo que consideran imposiciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco, de su hermano Ulises Bravo y de la candidata Margarita González. Por cierto que ayer a los cuadros que se le sumaron, la exmorenista les anticipó que “vamos a enfrentar una elección de Estado” y les pidió estar preparados para eso.

Indicadores de vacunación

Vale la pena echar un vistazo a los indicadores sobre vacunación en esta temporada de influenza, sobre todo, tras los reportes de días pasados sobre hospitales que, se dijo, tendían a la saturación. Y es que en el caso del IMSS, institución a cargo de Zoé Robledo, se reporta un avance del 79.2 por ciento respecto de la meta que es aplicar 12 millones de vacunas, esto es, ya se han aplicado más de 9.5 millones de dosis. Con esos datos, la previsión es que se habrá de cumplir la meta establecida al 31 de marzo de 2024. En cuanto a la inoculación contra Covid-19 en esa institución el objetivo es la aplicación de 6.7 millones de vacunas, por lo que hicieron un llamado a la población en riesgo, sin importar si es derechohabiente o no, a acudir a alguna de sus mil 200 unidades médicas. Ahí el dato y el servicio.

Mensaje de Mauricio Vila

Un aspecto a destacar dentro del mensaje del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, al presentar su Quinto Informe, es que no tuvo empacho en agradecer el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ambos son de partidos distintos. Vila resaltó lo valioso de la coordinación institucional más allá de las militancias, al decir: “Trabajar en equipo no es alejarse de los valores e identidad propios”. Por cierto, a más de uno le sorprendió la presencia en el evento del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acudió como invitado especial y fue bien recibido en territorio azul, sin muestras de rechazo como algunos pudieran haber esperado, por la polarización que se vive propia del proceso electoral. Nadie sucumbió a las tentaciones polarizantes y en Mérida hubo civilidad y rendición de cuentas.

Las cifras no cuadran

Y fue en el espacio de las benditas redes donde le hicieron notar a la ministra Lenia Batres que las cifras sobre salarios en la Corte que se han hecho públicas por parte de la 4T nomás no cuadraban. Porque resulta que la funcionaria anunció el fin de semana que había remitido a la Tesorería un oficio con el depósito por 82 mil 963 pesos que le hicieron en días pasados por concepto de remuneración por su trabajo en el máximo tribunal constitucional. Sin embargo, usuarios de la red social X le preguntaron dónde estaba el resto para sumar los 600 mil pesos mensuales que en Palacio afirman que los ministros ganan —razón por la que incluso se supo ayer se enviará una nueva reforma constitucional—. Batres refirió entonces que no incluía varios conceptos y cantidades que “en cuanto logre cuantificarlas, las estaré comentando por esta misma vía”. Y pues ya muchos están en espera de esa información. Uf.

“Es un buen gobernador”

Y fue el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien recibió ayer un espaldarazo del Presidente. “Aquí tienen a un gobernador excelente que sí escucha a las y los potosinos, con eso es más que suficiente, porque ya era mucho tiempo donde los gobernantes representaban a la oligarquía”, expresó el mandatario en la gira que realizó por la entidad para supervisar la aplicación de los programas del Bienestar. Dejó además sobre la mesa el compromiso de que que habrá trabajo coordinado en el 2024. Gallardo destacó que en 2023 más de 200 mil potosinos salieron de la pobreza de acuerdo con el Coneval, y destacó la centralidad de programas como la beca alimentaria y a las pensiones a madres solteras y adultos mayores, entre otros, para lograrse ese indicador.

La semántica en Sonora

Para los observadores no pasó inadvertido el hecho de que la Fiscalía General de Justicia de Sonora utilizó un eufemismo para no tener que decir lo que ocurrió el sábado: que durante los hechos de violencia registrados en un tramo carretero perdieron la vida 12 personas. En el comunicado emitido ayer, el órgano de justicia utilizó la palabra “neutralizados”, para no emplear la que regularmente se usa en estos casos, que es abatidos. Quienes saben de esto, nos comentan, que no debe avergonzar a una institución del Estado decir que algunos generadores de violencia perdieron la vida debido a que se aplicó sobre ellos el uso legítimo de la fuerza, algo justificado si, como ocurrió el sábado, fue en respuesta a una agresión. Pero si en Sonora prefieren usar términos ambiguos para no decirle a las cosas por su nombre, es que algo no anda bien. ¿Será?