Secuestran autobuses, ¿y la CNDH?

Considerada por los normalistas de Ayotzinapa como una forma justificada de lucha, a pesar de las afectaciones que implica a pasajeros, a un servicio al público y a empresas de transporte, el secuestro de autobuses que recorren diversas rutas del estado de Guerrero continúa. Ayer, nos cuentan, alrededor del mediodía, un grupo de jóvenes de la Isidro Burgos, con el rostro cubierto, llegaron a la lateral de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, frente a las dos centrales de autobuses: Estrella Blanca y Estrella de Oro. Ahí, se hicieron de una unidad, pidieron a los pasajeros descender y se la llevaron. Nos hacen ver que la prontitud con que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra, reaccionó la semana pasada cuando se impidió a los normalistas tomar casetas, esta vez brilló por su ausencia para reprochar siquiera tangencialmente la afectación a terceros.

• ¿Y la nominación de Porfirio?

Con la novedad de que el tema de las designaciones de embajadores sigue dando de qué hablar, ahora por el rechazo que se cierne sobre la propuesta de que la senadora Jesusa Rodríguez vaya a Panamá y las desavenencias que han generado las nominaciones de priistas a los que, sin embargo, de plano, parece no importarles el renovado amago que ha hecho el dirigente de su partido, Alejandro Moreno, de que los van a expulsar y de integrantes de la oposición que anticipan que no los van a respaldar. Aun así, todo se perfila para que les den luz verde a todos en la bancada morenista. Para todo esto, el único nombramiento que ya no dio de qué hablar fue el que recaería en Porfirio Muñoz Ledo como embajador de México en Cuba. De ése ya no hubo ni un sí ni un no, sino todo lo contrario: desdén. Uf.

• Diputada golpeada

Su propósito era pasar lista para la sesión que tendría lugar en el inmueble del Congreso local, ubicado en las calles Donceles y Allende, pero un grupo de manifestantes, comerciantes que exige que los dejen vender en Polanco, encapsuló y golpeó a la diputada Ana Villagrán, denunció ayer ella misma. “Me acaban de golpear afuera del Congreso. Me lastimaron las costillas y tengo los brazos lastimados”. La legisladora panista denunció que fueron en su mayoría mujeres las que la atacaron y que aparentemente tenían como pretensión derribarla para seguirla golpeando. También, que fue gracias al apoyo del personal de resguardo del Congreso local y a que logró entablar diálogo con los agresores que la dejaron en paz. No podemos estar con estos niveles de violencia en la sociedad, reclamó. Y en sus señalamientos diversas voces y colectivos le dieron la razón.

• ¿Y el aumento?: policías a Layda

Donde se avecina una tormenta por la falta de pagos es en Campeche, porque resulta que elementos de la policía ya comienzan a hacer presión debido a que no han recibido el aumento salarial prometido por la gobernadora Layda Sansores, quien se limitó a “aclarar”, a través de la titular de Seguridad Pública, Marcela Bravo, que ya entregó a los ayuntamientos el dinero correspondiente, por lo que ya no está en sus manos atender las exigencias de los encargados de la seguridad del estado. Aun así, nos dicen que los uniformados están esperanzados en que Sansores San Román haga valer su cargo como mandataria estatal para lograr que los alcaldes no retengan el dinero. Nos señalan que los uniformados ya fueron y vinieron y ante lo que ahora se ve como un “pase a la siguiente ventanilla”, en cualquier momento entrarán en desesperación.

• Apoyo al CIDE, incompleto en San Lázaro

Nos cuentan que la comunidad del CIDE se reunió con diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para entregarles un documento en el que exigen la comparecencia ante la Cámara de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Esto, para que explique el proceso de designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución. Durante el encuentro, los diputados de los tres partidos mostraron su apoyo a los docentes y alumnos, eso sí, no fueron todos, ya que al encuentro faltaron los de Morena, el PRI, el PT y el PVEM. Así que de un lado, como diría la conocida consigna callejera, “ese apoyo sí se ve”, pero del otro que es bastante relevante en el sector opositor, como que no tanto.

• Nueva resolución en el caso Robles

A juzgar por lo que señalan en el entorno de su defensa, Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, tendría una nueva oportunidad para salir de la cárcel, ya que este viernes se llevará a cabo una nueva audiencia en la que el juez Ganther Alejandro Villar tendrá que pronunciarse sobre la existencia actual del delito que se le imputa a la exfuncionaria o si éste fue derogado. Esto, luego de que un juez aceptó un amparo, en el que solicita revisar si el delito de faltas al servicio público en su modalidad de omisión fue derogado por una ley federal. Por lo que en caso de ser esto último, la política podría salir de prisión o que se vuelva a citar a una audiencia con el fin de que se replanteen las acusaciones en su contra. Como en otras ocasiones se han generado expectativas, hoy el juzgador definirá.