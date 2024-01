Versiones encontradas, Segob y Judicatura

Así que la determinación del Poder Judicial de liberar a un grupo de militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa provocó la molestia del Gobierno federal que optó por lanzar una descalificación general. “Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia ni encontrar la verdad, por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, acusó en un comunicado la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luisa María Alcalde. Ah, pero resulta que esta vez la Judicatura no se quedó en silencio y en una nota informativa aclaró que la decisión sobre los militares fue resultado de la ruta que se ha venido dando en el litigio, en el que una de las decisiones previas no fue impugnada por la FGR. Como sea, aclaró que la continuidad del proceso penal está garantizada, porque lo que se cambió fueron las medidas cautelares. Pendientes.

Muy movidos en la SICT

Y el que trae buen récord de bateo es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, nos comentan. Y es que ayer, en un primer turno, la dependencia informó que el síndico designado por esa dependencia en el asunto de la quiebra de Interjet logró una nueva recuperación por la cantidad de 427 millones de pesos, que sumado a lo antes recobrado acumula ya un aproximado de 800 millones de pesos a favor de los trabajadores. En el segundo turno, el secretario encabezó la supervisión de los trabajos de construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en Oaxaca, con la que se prevé que se reduzca de seis a cuatro horas el recorrido de la capital de Oaxaca a Puerto Escondido. Una obra abandonada por administraciones pasadas que, nos dicen, está a punto de ser terminada. Y en el tercer turno al bat resulta que Nuño Lara estuvo en la reunión que tuvo el Presidente con los representantes de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. Ahí el dato.

Silvano vs. Zambrano

Con la novedad de que la terca realidad se le apareció a quienes pensaban que dentro de la alianza opositora el partido mejor portado, o al menos el que en menos escándalos internos estaba metido era el PRD. Y es que resulta que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se le fue con todo al dirigente nacional de ese partido, Jesús Zambrano, luego de que se diera a conocer quién contenderá por el Senado con las siglas amarillas y resultara ser Araceli Saucedo, alcaldesa de Salvador Escalante. El exmandatario estatal, nos cuentan, no soportó la decisión, porque Araceli no es de su equipo y lanzó el calificativo de traidor a Zambrano y exigió además su renuncia y la del dirigente estatal Octavio Ocampo. “O renuncian o los hacemos renunciar”, advirtió. A ver si el escándalo no salpica los espacios de la candidata presidencial, que tendría que volverse a hacer a un lado para no quedar en medio de los líos de los partidos que la postulan. Uf.

Caravanas en el norte

Y nos cuentan que ayer en carreteras de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, fue visto una amplio contingente de migrantes que caminaba rumbo a Estados Unidos. Se trataría de un grupo de al menos 500 personas, hecho que viene a dar cuenta de que el flujo migratorio hacia el país vecino se mantiene en niveles masivos, pese a mensajes oficiales en sentido opuesto. En la entidad, nos comentan, el trato que la población da a las personas en tránsito es de respeto, aunque no deja de generar inquietud la falta de alcances de las políticas de migración del Gobierno federal, porque no se aprecia que los flujos sean ordenados y regulares. Y además ha despertado preocupación por las recientes medidas unilaterales de EU de cierres de fronteras, con sus consecuentes impactos en lo comercial y económico, cuando los vecinos consideran que las oleadas son mayores.

La agenda contra las armas

Así que el Gobierno de México volvió a poner sobre la mesa de la agenda bilateral el tema del tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. El asunto estaba un tanto empolvado desde los tiempos en que el entonces canciller Marcelo Ebrard le había dado juego. Pero el pasado viernes, los funcionarios mexicanos, encabezados por la titular de la SRE, Alicia Bárcena, que acudieron a la reunión de alto nivel realizada en Washington, denunciaron que las armas que utiliza la delincuencia organizada provienen del país del norte. Y lograron que sus pares de EU aceptaran el inicio de una investigación. La decisión vino a coincidir con un resolutivo de la Corte sobre el caso de los fabricantes de armas que benefició a México. Dos en uno.

Trabajo en equipo

Nos comentan que ayer en Querétaro se observó un ejemplo de trabajo en equipo, sin protagonismos, en bien de la comunidad. El Gobierno de la entidad y el Gobierno federal, a través de la Conagua, celebraron un convenio para crear el sistema El Batán Agua para Todos, que permitirá solucionar el problema de abasto del líquido en la zona metropolitana de la capital. El gobernador Mauricio Kuri resumió en una frase el espíritu de colaboración que hizo posible el proyecto: “No importa quién meta el gol, sino que Querétaro y el país ganen”. Kuri no tuvo empacho en agradecer al Presidente por el apoyo recibido, mientras que el primer mandatario no se limitó al destacar la buena administración del panista, al grado de que Querétaro ocupa el lugar 27 en incidencia de homicidios dolosos. Dos ejemplos, nos dicen, de que a veces hay que allegarse a la madurez política.