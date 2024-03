Que no vive ahí

Con la novedad de que ayer en el PAN de Querétaro estaban muy contentos, luego de obtener una victoria importante en el terreno jurídico electoral: tumbarle su candidatura al Senado a Santiago Nieto. Y es que resulta que con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Sala Regional de Toluca hicieron válido el recurso presentado por el blanquiazul, que denunció que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera no cumplía con el requisito de residencia efectiva en el estado para competir por la senaduría. Nieto Castillo tiene un plazo de tres días para impugnar la decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y ha empezado a delinear lo que serían sus argumentos al señalar que 19 años después se vive el “desafuero queretano”. Por lo pronto, para los dos magistrados que definieron retirarle la postulación está claro que lleva más de 15 años sin vivir en ese estado. Uf.

Ayudadita a un jaguar raspado

Y quien recibió una ayudadita desde Palacio Nacional para salir del pantano en que se ha convertido la crisis policiaca que ella misma, nos comentan, se ha venido encargando de complicar fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Y es que resulta que el Presidente ayer, durante la mañanera, además de expresarle “todo nuestro apoyo”, acusó que detrás de las movilizaciones de los uniformados hay “mano negra” de “politiqueros”. “Se ven mal, se les revierte porque todo esto que hacen tiene un efecto como búmeran”, dijo el mandatario. Pocos minutos después apareció Sansores a agradecer por los flotadores políticos que recibió del Ejecutivo. Sin embargo, nos hacen ver, la mandataria la va a seguir teniendo complicada, porque los policías anunciaron que no cesarán su exigencia de que dimita Marcela Muñoz, titular de la SSC.

“Los programas sociales son tuyos”

Resulta que ayer la candidata Xóchitl Gálvez sugirió al INE hacer una campaña para informar a la gente que los programas sociales no son de partido político alguno y que nadie los puede quitar. Eso, porque, acusó, desde la 4T se hace creer que si gana la oposición dichos programas desaparecerán. La abanderada del Frente, sin embargo, dio un paso adelante y publicó en sus redes imágenes recreadas de espectaculares en las que viene incluido el logo del INE y la leyenda: “Ningún partido puede quitarte los programas sociales. Son tuyos”. El tema rápidamente llegó al pleno del instituto y provocó un agarrón entre partidos y que la presidenta del mismo, Guadalupe Taddei, interviniera para reprobar que en el diseño de los anuncios se usara el logo del INE. “Sí pido mesura a través de los representantes, y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xóchitl Gálvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter”. La hidalguense decidió atender la petición no sin antes publicar por una segunda y última vez sus anuncios. Qué tal.

“De no creerse”

Y fue la embajadora eminente Martha Bárcena quien a propósito de que se cumplió un año del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración —en el que murieron 40 personas— difundió un mensaje relevante, nos comentan. Sobre todo, porque hace hincapié en un hecho que ha sido cuestionado por activistas y organizaciones de Derechos Humanos. La exembajadora de México en Estados Unidos escribió en las benditas redes: “A un año de la tragedia de Ciudad Juárez, en la que fallecieron calcinados tantos migrantes, sigue al frente del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño. De no creerse. Y el tráfico ilícito de personas continúa”. Su mensaje, en la red social X tuvo un amplio impacto, decenas de respuestas, cientos de réplicas y miles de reproducciones. En el INM la respuesta fue la de informar lo hasta ahora hecho, señaló la dependencia, para reparar el daño a las víctimas. Ese comunicado el funcionario sólo lo replicó.

Milei y el superpeso

Y resulta que luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, arremetiera contra el Presidente López Obrador al tacharlo de ignorante, fue el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien intentó salir al quite con el argumento de que en el tiempo que lleva el ultraderechista en el poder el peso argentino se ha devaluado en 50 por ciento, mientras que en el tiempo que ha gobernado AMLO, el peso mexicano ha ganado un 20 por ciento respecto al dólar. “Así que no somos iguales”. El tema del superpeso más tarde fue retomado por el tabasqueño: Hoy se apreció como no sucedía desde hace nueve años cerrando en 16.56 pesos por dólar. Se reduce la pobreza y la desigualdad. Con hechos estamos demostrando que es mejor la economía moral que el neoliberalismo”. Ahí el dato.

Lo batean

Llamó la atención que el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat acudiera a la casa de campaña de Xóchitl Gálvez para, según dijo, pedirle derecho de réplica. Y es que resulta que el expriista, quien ahora contiende por una senaduría por Morena, dijo que acudía al lugar porque “en este espacio ella ha hecho ciertas afirmaciones que me difaman, son mentiras, esperemos que nos den oportunidad de responder”. Sin embargo, el candidato no sólo fue bateado, sino que le tocó otra repasada de Gálvez quien sostuvo: “Después de que saqueó Oaxaca y que al Infonavit le sacó 5 mil millones de pesos, todo esto que yo digo lo decía Salomón Jara (gobernador de Oaxaca) en el Senado de la República… Que ese terreno se lo robó al estado… que había pedido un crédito de 3 mil 500 millones de pesos para hacer un centro de convenciones que no está operante”.