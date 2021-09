Alito y Cortés lloran porque invitan a gobernadores a colaborar AMLO

Al líder panista Marko Cortés y al dirigente del tricolor Alejandro “Alito” Moreno les molesto mucho la invitación que hace el presidente López Obrador para que dos gobernadores se incorporen a su equipo. El gobernador sinaloense como embajador ante el gobierno de España y al nayarita está por designarle ocupación. Se trata, dicen, en penetrar la oposición y mediatizarla.

En cualquier otra circunstancia y hasta en otros países la invitación se tomaría como un llamado a la unidad, para que tirios y troyanos unifiquen criterios y se unan al principal propósito que es sacar al país del marasmo en que se encuentra.

Siendo México una nación en la que las distintas ideologías de los políticos nacionales se convierten en trincheras de guerra y colaborar con un gobierno ajeno al de su militancia convierte a los políticos en traidores, espurios y hasta repugnantes, suena muy fuerte el hecho.

Y lo es más por la forma en que el actual Ejecutivo federal trata a sus adversarios, a los que llama corruptos, reaccionarios y conservadores, por decir lo menos.

De ahí que llama poderosamente la atención que ahora en un sólo fin de semana nos recete la incorporación de dos gobernadores, uno de militancia priista y otro panista, para que trabajen al unísono en su proyecto, aunque sea desde el mundo diplomático.

De acuerdo con el carácter que ha mostrado durante la mitad de su gobierno, el Presidente se muestra como una persona obcecada, que no da marcha atrás a su forma de pensar, por lo que resulta curioso que estos políticos provenientes de la mafia del poder sean sus primeras incorporaciones a las tareas del gobierno federal.

Ni el priista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, y mucho menos Antonio Echevarría, resultan ser dos políticos que dentro de sus partidos tengan una gran influencia o que permitan la recomposición de las formas políticas del Presidente hacia esos partidos.

Quirino ni siquiera era visto como un aspirante importante al gobierno de Sinaloa, aunque le cayó en suerte la relación suya y de su padre con el llamado Grupo Atlacomulco que dominó el sexenio pasado y se sacó la rifa del tigre. Echevarría es hijo de un ex gobernador de Nayarit de larga militancia priista que rompió con el tricolor cuando éste no lo quiso postular al gobierno del estado y entonces acarreó con toda la familia en una rápida migración al panismo.

Él fue gobernador, su hijo también lo consiguió y la única que se quedó con las ganas fue su entonces esposa que perdió en las urnas.

Hasta ahora no ha habido respuesta de los partidos en que militan Quirino y Antonio, para saber si aplicarán alguna sanción a los colaboracionistas con un gobierno con el que no están de acuerdo los altos mandos de esos partidos. Y el presidente López Obrador dice que el no intenta romper el trabajo de la oposición.

+++

Sandra Cuevas, alcaldesa Electa en Cuauhtémoc al presentar las tres fases de operación del Plan de Reactivación de los 39 Mercados Públicos de la demarcación como parte de la reactivación de la economía en el corazón financiero de la Ciudad de México con el acompañamiento de los locatarios, anunció que estos centros de comercio tendrán internet gratuito, serán autofinanciables y habrá ganancias al final del año para los comerciantes.

En el segundo encuentro de trabajo que sostuvo con los locatarios, la Ganadora en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas detalló que para ello habrá una recuperación de ingresos de sanitarios y estacionamientos, presupuesto etiquetado de la Alcaldía, presupuesto del Gobierno de la CDMX y participación de la iniciativa privada.

+++

El mensaje que envió el ahora gobernador de Zacatecas, David Monreal que esa entidad está agonizando y que no hay dinero ni para pagar esta semana los salarios, sin duda es más que preocupante.

Es un tema que ojalá el líder del Senado, Ricardo Monreal haya tratado con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O que visitó la Cámara alta para comparecer por el tercer Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y no solo porque se trate de Zacatecas, que si bien solo sabemos de esa, hasta el momento, le puedo adelantar que al menos hay otras diez entidades, igual o peor.

No son ajenas al dueño de la carteta del dinero de los mexicanos, es un problema que sin duda le va explotar en sus manos tarde que temprano.

Ramírez de la O sabe que Hacienda tendrá que salir al quite de esas entidades que estrenan nuevos gobernadores, fueron 16 las elecciones donde se renovaron gobiernos y el problema de la falta de dinero es el mismo.

+++

El Tribunal Electoral de la Federación declaró ayer que Layda Sansores ganó la elección de Gobernadora, por lo cual podrá tomar posesión en unas cuantas horas. Hicieron el recuento en más de mil casillas, en donde se ratificó la victoria de la hija del expresidente del PRI, Carlos Sansores-

+++

El mismo Tribunal Federal Electoral revirtió la sentencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que sancionó con 55.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y con 448 mil 100 pesos al gobernador electo en Nuevo León, Samuel García, por presuntas aportaciones en campaña por parte de su esposa Mariana Rodríguez y por su aparición en el video "Arráncate Nuevo León".

“Las publicaciones no pueden considerarse como aportaciones, entre otras cosas por el respeto a la libertad de expresión y por el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y Samuel García. El INE no pudo demostrar ni tiene constancia de que Mariana Rodríguez haya recibido alguna prestación de dinero o en especie o la promesa de estas a cambio de sus publicaciones, además, no hay pruebas de que se haya contratado un esquema de publicidad para dar más difusión a las publicaciones de Mariana Rodríguez y el número de seguidores de ella no son argumentos suficientes”, detalló el magistrado Infante Gonzáles.