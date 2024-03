Campeche sin Policías

Alejandro Moreno, Presidente del PRI aseguró que Movimiento Ciudadano (MC) sólo quiere dividir el voto de cara a la elección del 2 de junio, y afirmó que la disputa de la elección presidencial es entre dos: Xóchitl Gálvez, que es la candidata del tricolor y de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y la abanderada de Morena, que representa corrupción y atraso.

En Puebla, en una reunión encabezada por Delfina Pozos Vergara y el candidato a senador, Néstor Camarillo, expresó su confianza en que esta entidad será ganada por Eduardo Rivera y Mario Riestra, abanderados a la gubernatura y a la Presidencia municipal de Puebla.

En torno a las impugnaciones de MC a los candidatos del PRI en la entidad, entre ellos Néstor Camarillo, señaló que ese partido es el esquirol, el lacayo, el esbirro de Morena, y ratificó que en Puebla, como en el país, la elección es de dos. “El MC lo único que hace es hacerle el trabajo de esquirol a Morena. Todo lo que quiera Morena, aquí anda su patiño, su lacayo. El MC hasta el registro va a perder”.

Cuestionó que, “¿si ustedes fueran en un vehículo, con sus hijos, con su familia, le darían la llave de su vehículo al más borracho? Van a tener un accidente y se van a bajar. Es como quererle dar las llaves del país a un borracho. ¿A dónde creen que va a llevar al país, en esos sueños guajiros?”.

“Muchas veces, por hacerse el chistoso, usan que los zapatos de un color, de otro, que la nariz, que la peluca. Lo que nos estamos jugando es el presente y el futuro de México. Esas con payadas. Eso es lo que hace la gente que no tiene capacidad para llevar los destinos del país. Lo que necesitamos es experiencia, capacidad, resultados para gobernar”.

+++

Campeche no tiene policías desde hace ya 10 días y la crisis no tiene para cuando terminar. La gobernadora Layda Sansores se ha montado en su macho y no destituirá a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, pese a su notable incapacidad para operar el cargo.

Y los policías tampoco cederán. En esta medición de fuerzas los únicos que pierden son los campechanos, que se aprestaban a recibir a cientos de turistas en la Semana Santa que, ante las noticias sobre la falta de personal de seguridad, probablemente cambien de destino.

+++

La eventual prohibición del glifosato en México se ha convertido en un tema de debate no solo por sus implicaciones en la producción agrícola y la economía nacional, sino también por el desafío que representa para el futuro gobierno, sea quien sea quien gane la Presidencia.

Claudia Sheinbaum se ha manifestado, en su papel de ambientalista, en contra del uso del glifosato a pesar de que diputados de oposición y sectores de la iniciativa privada, e incluso senadores de Morena, han expresado su preocupación por las repercusiones que tendría el campo mexicano, en el supuesto de que se eliminara el uso de este herbicida sin contar con otras alternativas.

+++

Mucho se habla de las candidatas grandes, pero de las chicas poco espacio les dedican. En este escenario hay algo que destacar que la participación femenina se ha incrementado sustancialmente en todos los ámbitos de la vida política y social del país. En el proceso electoral local de 2022 las mujeres tuvieron el porcentaje más alto de participación en la integración de mesas directivas de casilla y capacitación. De 146 mil 945 funcionarios y funcionarias convocados, 58% fueron mujeres y 41.36% hombres.

La perspectiva de género tiene que ver con el diseño de programas sociales y presupuestos, no con el discurso ni las cuotas y esto lo tiene muy claro Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien soporta mucho del trabajo activista en las mujeres que comanda su coordinadora temática, Verónica Juárez.

Estamos viendo una paradoja en la que hay mayor representación de política en las mujeres, pero un retroceso en los beneficios para ellas, sabedores de esto el compromiso de la Coalición del PRI- PAN y PRD busca regresar a este sector todos los programas que el actual gobierno suprimió perjudicando a miles de mujeres y eso se reflejará, sin duda, en las urnas el próximo 2 de junio.

Habrá que tener mucho cuidado porque esa contradicción puede ser un retroceso para el voto femenino y la consolidación de las mujeres en la vida política, advierte Verónica Juárez, quien también es la líder nacional de la asociación civil XingonasMX que simpatiza con Xóchilt Galvez y candidata a senadora por la Ciudad de México.

Hay que recordar que los diversos grupos femeninos de participación se han visto protestando contra la violencia de todo tipo en cuestión de género, Taboada conoce y respeta que las mujeres hayan ganado más espacios de participación en todos lados y que serán factor importante en las próximas elecciones al cual hay que cuidar y atender, porque han pasado de cabronas a Xingonas.

La confianza de triunfo tanto en la CDMX como en la presidencia de la República está en qué hay un gran porcentaje de voto oculto, el cual puede hacer la diferencia. El mensaje también va dirigido a los ciudadanos.