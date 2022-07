Si hay tiro en Morena, sostiene Monreal

El primero de septiembre iniciará el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, por lo que antes de esa fecha se realizarán las reunión, ses plenarias de los Grupos Parlamentarios, en las cuales, los partidos políticos designan a sus coordinadores y fijan sus intereses para abordar en la agenda Legislativa.

En la bancada de senadores del PRI hay descontento, por lo que algunos consideran una suerte de tibieza y servilismo a Morena del actual coordinador Miguel Angel Osorio Chong, quien quiere repetir en el cargo. Le atribuyen que su mayor logro es haber sido una imposición del grupo de “los tolucos” que encabezaba Luis Videgaray y el exPresidente Peña Nieto.

Hoy el PRI mantiene la bancada con menos integrantes en la historia, con 13, en los que el único triunfo electoral fue del yucateco Jorge Carlos Ramírez, mientras que el resto, incluyendo Osorio Chong, llegaron por la vía plurinominal.

De ahí que en el PRI saben, que si alguien merece estar al frente de la bancada como coordinador, es precisamente el que logró el único triunfo de esos 13, el yucateco Ramírez Marín, obvio son tiempos de cambio y no de influyentismo.

La lucha entre legisladores de las diferentes fracciones se está dando intensamente, diputados y senadores con alguna presencia pretenden dirigir los trabajos camerales, todos sientes que les deben la posición aunque políticamente representen muy poco.

una decisión muy atinada, ante el aquelarre que está armando la Nomenklatura que detenta el poder en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Senador Ricardo Monreal anunció que no participará este fin de semana.

Y escribió. “En Morena se elegirán consejeras y consejeros estatales. Sin embargo, hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, militantes y simpatizantes. La unidad es la única manera de construir naciones prósperas”.

“Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o a aquellos que dejaron participar pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar; pudiéndolo haber hecho en la Alcaldía Cuauhtémoc, o de mi tierra donde nací, en Zacatecas”.

He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten, dijo el senador y Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en el Senado, ante lo que se da como un hecho: No hay piso parejo y la cargada va rumbo al Palacio del Ayuntamiento”.

“No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad”, puntualizó el legislador: Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación y después del proceso se va a requerir restañar heridas, reconstruir todo lo que el partido necesita. Por eso es un llamado a actuar con mucha responsabilidad.

Además ve trampas de la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, quien por cierto a pesar del papelón que ha hecho como líder del partido del presidente López Obrador se cree con derecho a reelegirse, pero hablemos del senador zacatecano, quien denunció la exclusión de fundadores, militantes y simpatizantes en el proceso de selección de consejeras y consejeros del partido.

También afirmó que el ejercicio que se realizará el próximo fin de semana tiene vicios de origen en el proceso, por lo que hizo un llamado a frenar la exclusión y promover la unidad.

Detalló que militantes han sido excluidos del proceso sin que exista de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias.

La lucha entre facciones destruye a los países, por lo que pidió dejar de lado los dogmatismos y sectarismos, así como evitar el odio y la confrontación. “La unidad es la única manera de construir naciones prósperas. La reconciliación es el único camino que nos queda”.

Entre quienes podrían convertirse en dirigentes del movimiento se encuentran personas que apenas hace poco tiempo eran opositores, señaló, por lo que existe el riesgo de perder la esencia y el propósito del partido.

“Los principios de inclusión y tolerancia hoy se han convertido en exclusión e intolerancia a quienes fundamos el movimiento, así como a sus militantes”, aseveró el legislador.

Monreal Ávila recordó que la construcción del movimiento enfrento diversas dificultades, ya que en sus primeras asambleas estatales apenas lograban reunir el número mínimo para declarar su validez, además de que pasaron por problemas para obtener el registro como partido. Hoy han borrado a fundadores de este partido, como es el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien por cierto es senador suplente.

Y hablando de Guerrero, donde la gobernadora, Evelyn Salgado está en todo, menos en donde debe, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez, de la Parroquia de San Gerardo María Mayela, de Iguala, resultó con una herida de bala en el paraje conocido como Los Claveles. Luego de recibir atención hospitalaria, el padre Vélez Jiménez se encuentra ya fuera de peligro y un punto digno de destacar es que la referida Parroquia ha venido apoyando a familiares de desaparecidos, así como a los de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, tema con el que por cierto, el presidente ha venido lucrando políticamente durante toda su administración.

Este hecho, sin duda, va a reavivar la demanda que ha hecho la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM) para que tanto López Obrador como su flamante secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, revisen la inexistente estrategia de combate a la inseguridad que tiene esta errada y llamada cuarta transformación.