¿Cómo saber si te archivaron, bloquearon y silenciaron en WhatsApp?

Las interacciones sociales han pasado más allá de las conversaciones cara a cara y ahora igual las redes sociales ocupan un importante espacio en el día a día de la gente. Como es el caso de WhatsApp, la popular app de mensajería que suele ser muy usada para mandar mensajes.

Si te da curiosidad saber si una persona con la que no hablas hace tiempo, ya sea porque dejaron de pareja, su amistad acabó o ya no coinciden, te bloqueó, archivó o silenció en WhatsApp. En La Razón te explicamos lo que debes hacer para darte cuenta.

¿Cómo detectar si te han bloqueado de WhatsApp?

Ser bloqueado en WhatsApp puede ser desconcertante, pero hay señales que pueden indicarlo. La más obvia es que ya no puedes ver la hora de última conexión o la foto de perfil de la persona. Además, los mensajes enviados a un contacto bloqueado muestran un solo tick (indicando que se han enviado), pero nunca llegan a mostrar el segundo tick (indicando la entrega). Intentar llamar al contacto bloqueado también puede dar pistas, ya que la llamada no se conectará o se desconectará inmediatamente.

¿Cómo saber si alguien te archivó en WhatsApp?

El archivado de chats es una función útil de WhatsApp que permite ocultar conversaciones sin eliminarlas. Si sospechas que te han archivado, puedes buscar el nombre del contacto en la barra de búsqueda de WhatsApp. Si el chat no aparece en los resultados de búsqueda, es probable que haya sido archivado. Sin embargo, ten en cuenta que el archivado es una acción privada y no hay una forma definitiva de saber si has sido archivado por alguien.

¿Cómo saber si te han silenciado de WhatsApp?

El silencio es una herramienta comúnmente utilizada en WhatsApp para reducir las notificaciones de ciertos chats. Si sospechas que has sido silenciado por alguien, presta atención a los ticks de los mensajes que envías. Si ves dos ticks azules (indicando que el mensaje ha sido entregado) pero nunca ves los ticks azules dobles (indicando que ha sido leído), es posible que te hayan silenciado.