One UI 6: Todo sobre la actualización de Samsung: cuándo llega, modelos y mejoras 

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció la apertura del programa beta One UI 6 para los usuarios de su serie Samsung Galaxy S23. Basado en Android 14, One UI 6 permite una experiencia más fácil de usar, brindando un paquete completo de mejoras a las aplicaciones y funciones de Samsung, como un diseño más optimizado y opciones más amplias para la personalización.

El programa beta es un importante precursor del lanzamiento público porque permite la recopilación e incorporación de comentarios de usuarios reales, lo que garantiza que la actualización oficial del software brinde la mejor experiencia posible.

“Nuestra misión con One UI es reflejar las preferencias únicas de nuestros usuarios en cada aspecto de su experiencia móvil”, dijo Janghyun Yoon, vicepresidente ejecutivo y head de Software Office en Mobile eXperience Business de Samsung Electronics.

Cada iteración de One UI responde a las necesidades de nuestra comunidad de usuarios, y esperamos los comentarios de los usuarios sobre One UI 6 a medida que creamos una experiencia más rica e intuitiva para todos Janghyun Yoon, vicepresidente ejecutivo y head de Software Office en Mobile eXperience Business de Samsung Electronics

One UI 6 causa una primera impresión convincente con su hermosa simplicidad. Se han modificado muchos elementos para crear una apariencia más moderna, como la nueva fuente predeterminada impactante y los nuevos emojis en el teclado Samsung.

El panel rápido se ha renovado con un nuevo diseño que facilita a los usuarios el acceso a las funciones que más utilizan. Es más fácil que nunca ajustar la visibilidad de la pantalla sobre la marcha, ya que la barra de control de brillo está disponible de forma predeterminada en el Quick Panel compacto.

También hay una nueva opción de acceso instantáneo al Quick Panel completo, que proporciona un acceso más rápido a la configuración con un solo deslizamiento hacia abajo en el rincón superior derecho de la pantalla.

Los comentarios de los participantes guiarán los ajustes finales a la actualización de la experiencia del usuario antes de su lanzamiento oficial. Foto: Especial

Más formas de personalizar tu experiencia

One UI 6 está repleto de nuevas formas excelentes para que los usuarios personalicen su experiencia Galaxy de acuerdo con sus propios hábitos y preferencias, por lo que se siente aún más como una extensión de ellos mismos. Por ejemplo, ahora es posible configurar diferentes pantallas de bloqueo según modos y rutinas específicos, como una foto relajante de un bosque en el modo de suspensión.

También hay un nuevo widget de cámara personalizado, que permite que los usuarios preseleccionen un modo de cámara y una ubicación para guardar fotos, como el modo de retrato y una carpeta solo para fotos de rostros, respectivamente.

Unite al programa beta de One UI 6

Estas innovaciones son solo algunas de las actualizaciones que vienen con One UI 6. Además de una estética perfeccionada y niveles más altos de personalización, la actualización de software simplifica las tareas diarias para maximizar la productividad.

One UI 6 también ofrece seguridad y privacidad sólidas, para que puedan disfrutar de la conectividad móvil y la comodidad con total tranquilidad. Los usuarios de la serie Galaxy S23 están invitados a unirse al programa beta de One UI 6 y estar entre los primeros en probar las últimas mejoras y compartir comentarios valiosos. El programa está disponible próximamente disponible con andriod 14.

