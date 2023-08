¿Qué significa el misterioso número '7642' que usa la chaviza en WhatsApp y TikTok?

Llega un momento en la vida en que no podemos seguirle el paso a los jóvenes, por más que queramos mantenernos actualizados. Incluso, a los mismos jóvenes les llega a pasar con los niños y niñas, quienes ya van todavía más avanzados y hay términos que definitivamente no les manejamos.

Pero con ayuda del Internet y de unos cuántos jóvenes que se apiadaron para explicarnos, descubrimos lo que significa el misterioso número "7642", el cual se usa por los jóvenes y menores a través de WhatsApp y TikTok y que poco a poco se va popularizando en los chats de la aplicación de mensajería instantánea más importante en el mundo.

¿Qué significa el misterioso número '7642' que usa la chaviza en WhatsApp?

Si eres padre o madre de familia no tienes nada de qué preocuparte pues el número "7642" usado últimamente por jóvenes y niños en WhatsApp realmente no tiene ningún significado malo.

En realidad, el número "7642" es una forma novedosa y secreta de mostrar afecto, de mostrar cariño. Es un mensaje cifrado que tiene su origen en interacciones virtuales de los usuarios jóvenes de habla inglesa. Significa: "I will always be for you", traducido al español "siempre estaré para ti".

Pero no es una tendencia que sólo se ha viralizado en WhatsApp, sino que se inició en TikTok, como una forma de expresar ese sentimiento de lealtad y acompañamiento en la amistad de una manera mucho más creativa.

¿Para qué usar un código cifrado?

Los jóvenes y niños quieren expresarse de una manera creativa, sí, pero también quieren llevar su privacidad a otro nivel, digamos... como cuando en "otras épocas" se hablaba usando la letra "f" intercalada en las sílabas.

Esta forma de comunicarse, dicen los que saben, tiene una similitud con la técnica del lenguaje Leet o L337, popular en la década de los 90 y principios del nuevo milenio, en donde las letras se reemplazaban por números para que los adultos no supieran el significado real de las palabras.