Acusan a mesera de retener a clientes en restaurante por no dejar 'buena propina' │ VIDEO

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mesera discute con los clientes de un restaurante porque supuestamente no dejaron suficiente propina.

El establecimiento en cuestión es el Train Bistro Altavista, donde la empleada intentó negar la salida de los comensales porque no aportaron la cantidad de dinero suficiente para agradecer el servicio.

Según el clip, los clientes dejaron 'sólo' 100 pesos, aunque como es sabido, la propina no es obligatoria.

"No es obligatoria la propina. No según la ley no es obligatoria la propina. Es que no traemos efectivo. O llama a la policía”, reclama una de las clientes.

Además, argumentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que el tema de las propinas no era obligatorio en los restaurantes.

“No se preocupe, yo se lo pongo entonces”, revira la mesera, lo que hace enojar aún más a los comensales.

Sobre este incidente, el restaurante Train Bistro Altavista confirmó que dejar propina no era una cuestión obligatoria y que los colaboradores que la exigieran serían debidamente sancionados por los dirigentes de la sucursal.

El comunicado del restaurante en redes sociales Imagen: Redes sociales / Train Bistro

Cabe recordar que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “ningún establecimiento está autorizado para exigir una propina, pues ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”.

¿Cómo denunciar a un restaurante que me impuso una propina?

De acuerdo con la Profeco en sus canales oficiales, puedes denunciar a un establecimiento que te cobre propina involuntariamente a través de sus canales en Twitter (@Profeco), Facebook (/ProfecoOficial) y el teléfono (55) 55 68 87 22.

Para esto, es necesario presentar la siguiente información:

Nombre o razón social del establecimientoDomicilio completo del mismo: número, calle, colonia, delegación o municipio, estado y código postal.

