Se cambia el nombre a 'Literalmente cualquier otro' y se candidatea en EU

El 5 de noviembre está marcado en el calendario de los y las estadounidenses como el día en el que se realizarán las elecciones presidenciales en el país que actualmente está gobernado por Joe Biden. Para ello, hay dos candidatos actualmente: el actual líder de la presidencia del país de las barras y las estrellas y Donald Trump, con su férrea política de construcción de muros para evitar la migración.

Sin embargo, un hombre -matemático de profesión- decidió cambiarse el nombre para que las y los estadounidenses tuvieran una opción más para elegir a un nuevo líder en los comicios de noviembre. Lo más curioso de todo, es que el cambio de nombre es totalmente legal en Estados Unidos, tomando en cuenta que hay algunos que están prohibidos, como sucede en México.

"Literalmente cualquier otro" es el nombre de este hombre quien anteriormente se llamaba Dustin Ebey y quien era veterano de guerra en Estados Unidos. El objetivo de su cambio de nombre es, como te lo comentamos, lanzarse como candidato a la presidencia de su país.

¿Cuál es el objetivo de cambiarse el nombre a 'Literalmente cualquier otro'?

El objetivo de cambiarse el nombre a "Literally Anybody Else" es que las y los estadounidenses voten por otra persona que no sean Biden o Trump, que, "literalmente" puedan elegir a "cualquier otro" que no sea cualquiera de ellos dos. Fue un canal de televisión en Texas, el WFAA, el que comprobó con un juez la veracidad del cambio de nombre de este hombre.

Cuando Dustin se dio cuenta que las únicas opciones que tenían las y los estadounidenses eran Joe Biden y Donald Trump, quiso hacer algo para que ninguno de ellos llegara al poder; en el caso de Biden, continuar en la presidencia y en el caso de Trump, regresar a ella. Sabe que es muy difícil conseguir la candidatura, pues aunque todavía está abierto el proceso para reunir firmas y aparecer como candidato presidencial independiente en las boletas del 5 de noviembre, haber presentado su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, ya es en sí un gran reto.

"No me estoy engañando. Esto será muy difícil de hacer, pero no es imposible. Mi esperanza es tener a Donald Trump, Joe Biden y luego, literalmente, a cualquier otra persona justo debajo. Realmente quiero que haya una salida para gente como yo, que está harta de esta constante toma de poder entre dos partidos que no benefician a la persona común", refirió para medios de comunicación locales.

¿Cuántas firmas tiene que juntar 'Literalmente Cualquier Otro' para ser candidato?

Para que "Literalmente Cualquier Otro" pueda conseguir la candidatura independiente, es necesario que junte 113 mil 151 firmas de personas que no hayan votado en las primarias presidenciales de ninguno de los partidos en Texas. Las firmas se comenzaron a reunir desde el pasado 5 de marzo.

