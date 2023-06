Invitación de boda se vuelve viral por ser 'pet friendly', pero no acepta niños

Una boda es uno de los momentos más esperados e importantes para algunas parejas, por lo que invierten tiempo en su organización y revisan cada aspecto e incluso piden acudir de cierta manera a sus invitados.

Tal es el caso de una boda que se volvió viral por especificar en la invitación que el código de vestimenta era blanco, que si era "Pet Friendly", pero que no aceptaban niños .

Boda "Pet Friendly" se volvió viral. Foto: Especial

El evento de David y Alice se llevará a cabo el 19 de agosto , en el Salón Los Cerezos, en avenida Gonzalo Vega, número 223, Los Laureles, no se indica la ciudad, la recepción comenzará a las 6:00 pm, además señalaron en la invitación lo que aceptaban o no en su boda.

Esto último causó revuelo en redes sociales, pues algunos cibernautas se mostraron molestos porque la pareja decidió si aceptar mascotas, pero no a niños, entre algunos comentarios indicaron "a mí lo que me llama la atención es que sea pet-friendly y sin niños! Soy de las que piensan que puedes hacer lo que te de la put* gana en tu boda, pero me sonrío de pensar que ¿los perritos se comportan mejor que los niños?, "tuve la gran y una oportunidad de llevar a mi perrito a mi boda. Obvio la desaproveche! Mi perrito se iba a morir del estrés ahí con tanto ruido y gente que ni topa, peeero tampoco tuve niños ahí corriendo como dementes! Solo fue "pet friendly por la perras ganas de beber!", "definitivamente mi boda va a ser pet friendly pero sin niños".

