FOTOS | Joven pide pastel de cumpleaños de Cristian Castro y el cantante se emociona hasta las lágrimas

Los pasteles de cumpleaños creativos se han vuelto, quizá, hasta lo más importante de la fiesta. Los pasteleros tienen que echar a volar la imaginación para poder diseñar un pan que tenga la figura y la forma correcta para la celebración, para causar una gran impresión en el festejado o festejada, como en este caso.

Una joven pidió un pastel con un diseño bastante curioso que incluía la figura del cantante mexicano Cristian Castro y al subirlo a redes sociales, conmovió tanto al intérprete de "No podrás" que hasta las lágrimas sacó.

El cantante respondió al detalle del pastel. Especial

Diez mil lágrimas lloré... ¿O cómo era?

Esta joven tuvo el mejor cumpleaños de su vida, según ella misma, no sólo por el pastel que tuvo con la figura de Cristian Castro, sino también porque el cantante se emocionó hasta las lágrimas con el detalle de incluirlo en el diseño de su pastel.

En un post que esta joven hizo en su cuenta de Instagram en donde se ve a la joven con su pastel, ella taggeó al cantante sin saber que recibiría una respuesta que la hizo tener el mejor día de su vida. "Te re felicito, el espíritu y la originalidad que mostrás pidiendo una torta así me rebasa todos los límites. Te agradezco la vida Maine, me sacaste las mejores lágrimas de alegría", le escribe el cantante a la cumpleañera.

Ella, incrédula, le respondió el comentario: "No, por favor. Este es un regalo hermoso, no tengo palabras. Te quiero tanto, crecí con tu música y me acompañó en tantas ocasiones. Gracias, gracias, gracias".

El cantante respondió al detalle del pastel. Especial

Un pastel que también incluyó a Taylor Swift

El diseño del pastel también incluyó a otras figuras públicas como la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner; el exjugador de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, así como también Taylor Swift.

Me desperté confundida a las 13 con mil notificaciones y un llamado de @otramai por esta obra de arte que hice para su torta de cumpleaños y revolucionó a todos. Ella ideó, yo ejecuté. No soy pastelera, soy diseñadora. Si quieren pedirme cosas falopa estoy a la orden pic.twitter.com/YWhl9iZTpg — Iushinaia (@iushinaia) August 5, 2023

El pastel, además, no lo hizo una pastelera, sino una diseñadora quien en Twitter refirió que ella sólo ejecutó la idea de su amiga Maine y que no es pastelera, sino diseñadora.