'¿Quién le hizo tanto daño?': El Grinch canta con el corazón roto y conmueve en TikTok

Un video que circula en redes sociales mostró una particular faceta de un personaje muy conocido en diciembre. Se trata de El Grinch, quien odia la Navidad, pero está vez abrió su corazón e interpretó una canción que está conmoviendo a los usuarios de TikTok.

El material mostró cómo El Grinch canta la canción, “No se lo digas a ella”, de la Banda Cuisillos y escrita por Rafael Márquez Gamboa.

“Que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar. No se lo digas a ella, que se me apago mi estrella. Dile que soy triunfador”, se escucha cantar al sujeto vestido de dicho personaje.

El Grinch canta con el corazón roto "No se lo digas a ella". Foto: Especial.

De acuerdo con los usuarios, la interpretación de El Grinch ocurrió en Tlalpujahua, Michoacán en un puesto en el que se pueden comprar gomiboing y doritos locos, una botana preparada con cacahuates, zanahoria, jícama y chile.

Los usuarios de TikTok se pronunciaron por la actuación de este sujeto.

“Yo solo quiero ser uno de ellos”, “¿en qué parte de la película sale está escena?”, “tenía pensado robarme la Navidad este año con él, pero mejor le brindo un sincero abrazo”, “Grinch, ¿quién te hizo daño?”, “México mágico”, son algunos de los comentarios que han realizado los usuarios de la red social de videos cortos.

