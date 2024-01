Menor presenta daño cerebral permanente y queda parapléjica tras comer gomitas de dulce

Hace ya varios años, se había prohibido el consumo de cierto tipo de gomitas que se comercializaban cerca de las escuelas de Estados Unidos, a causa de diversos padecimientos que los consumidores presentaban tras comerlas. Pareciera que este tipo de casos vuelven a presentarse, ahora con gomitas ácidas, también en Estados Unidos.

Una menor de tres años fue diagnosticada con daño cerebral permanente y con cuadriplejia espástica, luego de consumir la mitad de una gomita cuya fabricación corre a cargo de la empresa "Candy Land Gummy Dot", en California, Estados Unidos. La familia de la pequeña aseguró que al ser un dulce tan pegajoso, terminó obstruyendo las vías respiratorias de la niña, provocándole estos daños irreversibles a su salud.

¿Qué le pasó a la pequeña?

María Sotelo, madre de la menor de tres años, declaró que la pequeña consumió la mitad de una de las gomitas dulces, pero que al ser un caramelo tan pegajoso, bloqueó las vías respiratorias de la niña. Al darse cuenta de esto, la llevaron a un hospital para ser atendida en la sala de urgencias.

Aunque, de acuerdo a las declaraciones que hizo a medios locales, los médicos hicieron lo posible por retirar la gomita de sus vías respiratorias, el procedimiento tardó más de lo esperado, provocando que la niña sufriera por falta de oxígeno. Esto terminó por causarle un daño permanente en el cerebro, además de cuadriplejia espástica.

De acuerdo al comunicado que difundieron los padres de esta pequeñita, la gomita dulce "se había alojado en la orofaringe, en la parte posterior de su garganta [...]. No pudo respirar durante un período prolongado".

¿Qué es la cuadriplejia espástica?

Las personas con cuadriplejia espástica no pueden caminar y suelen tener otras discapacidades del desarrollo como discapacidad intelectual, convulsiones, problemas de la visión, el oído o el habla. Esta es considerada la forma más grave de parálisis cerebral e involucra rigidez severa en los brazos y las piernas y un cuello blando o débil.

Desde el pasado 28 de diciembre, la familia de la menor presentó una denuncia en contra de Frankford Candy and Chocolate Co., Frankford Candy LLC y Hasbro, indicando que las gomitas "Candy Land Gummy Dots" no tienen suficientes advertencias.

Indican en la denuncia que la gomita que consumió la menor fueron fabricados "de una manera y mezcla que los hace irrazonablemente peligrosos, debido a su extrema pegajosidad y su incapacidad de descomponerse adecuadamente mediante la introducción de saliva humana".

