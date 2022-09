Mujer se vuelve viral por comer cangrejos vivos, divide a las redes: "Eso está muy mal"

Un TikTok de la usuaria "msdsj3" se volvió viral luego de mostrar como se comía varios cangrejos vivos, por lo que ha desatado un debate sobre si el video representa o no la crueldad animal, o si simplemente es parte de su cultura.

El clip de tan sólo 46 segundos ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones y miles de comentarios, en el puede verse a una mujer con un tazón lleno de pequeños cangrejos, los cuales procede a comer cuando aún se mueven.

"No intento ser vegano, pero los animales también tienen sentimientos FÍSICOS", dijo un usuario preocupado. "Esas son las criaturas de Dios, así que debemos tratarlas con respeto", dijo otro.

La mujer subió un segundo video, donde puede verse lo mismo, ella comiendo cangrejos vivos, ésta vez con el tazón lleno de un tipo de salsa roja con verduras, al menos eso es lo que parece.

Los comentarios reprobando la acción se hicieron presentes de nuevo: "Imagínese la cantidad de parásitos que podrían tener si no se cocinan", dijo un usuario, "Amigo, no me importa comerlos muertos, pero vivos, eso es muy malo que les hayas hecho eso", dijo otro.

Sin embargo, algunos defendieron la sorprendente merienda de la mujer como posiblemente “parte de su cultura”. “No la odien, probablemente sea parte de su cultura y comunidad, por lo que puede hacerlo si quiere”, reprendió un usuario.

La mujer no ha hecho comentarios al respecto, en su cuenta sube diversos videos comiendo varios alimentos, aunque muy pocos muestran animales vivos, hay otro en que puede verse comiendo tentáculos que se mueven.