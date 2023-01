"Paolo, mentiroso": Pintan auto de hombre infiel con mensajes despechados (VIDEOS)

En TikTok se volvió viral un video con mensajes rayados por infidelidad en un auto que se encuentra estacionado en una calle de Miraflores, Perú.

Los mensajes sobre el auto tenían un tono despechado y vengador: "Paolo, infiel y mentiroso (...)destruye familias. Infiel y mujeriego".

El video fue difundido por más de un usuario, tal es el caso de @andreemanrique16, quien capturó el descubrimiento del mensaje y lo acompañó con el audio de Bob Esponja "Pintamos toda la casa y sin dejar ni una sola gota de pintura... ¿¡qué es esooooooo!?" .

Entre los comentarios, le respondieron "hubiera hecho lo mismo, pero mi ex no tenía ni patines", @aronaxelespinozav mencionó "ayer mi novia me envió este video diciendo que hará lo mismo al BMW si le hago infiel y créanme que ya estoy bloqueando todas las bandidas".

Hay quienes esperan la reacción del hombre "Queremos ver cuando Paolo mira su carro, di que lo tienes grabado por el amor de Dios", @yesica escriba indicó: "Necesito ver la reacción de Paolo".

FBPT