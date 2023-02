"Pensé harían más esfuerzo": turista estadounidense se queja de que en México no hablan inglés (VIDEO)

Sorry, not sorry. Bueno, quizá no tanto, porque la realidad es que sí, los mexicanos hablamos poco el inglés, sin embargo, refieren muchos, si los que son turistas visitan nuestro país... ¿Por qué no son ellos los que se esfuercen un poco más en aprender el español cuando visiten México o países como Argentina, Colombia o Chile?

En redes sociales se viralizó el video que un turista estadounidense subió a su cuenta de TikTok, en donde se queja amargamente del poco español que se habla en México. Pensó, según su enojo, que los mexicanos se esforzarían más en hablarlo para recibir al turista.

¿Qué dijo este turista sobre el inglés en México?

"Considerando lo cerca que está México de Estados Unidos, pensé que harían más esfuerzo por hablar inglés", dijo el turista estadounidense, quien también dijo que aunque le gusta viajar mucho a nuestro país, es necesario que se mejore en cuanto al idioma inglés se refiere.

"Recién fui a la Ciudad de México y la gente ahí no hablaba nada de inglés. Pensarías que con todo el turismo eso sería lo primero que hacen, pero no. Hasta en los restaurantes todos los menús estaban en español. Tuve que usar aplicaciones para traducir todo. Me gusta México, pero tienen que mejorar eso", dice en el video que fue compartido por un usuario de TikTok en México, arrobado como Carlos Eduardo Espina.

"¿Por qué no te esfuerzas en aprender español?"

Este tiktoker, hablando en español, respondió a la crítica del turista estadounidense con la misma lógica con la que él juzga que en México no se habla inglés.

"¿Cómo vas a ir a otro país exigiendo que hablen tu idioma? Es como que yo vaya a Japón y me moleste porque no me entienden. Uno como turista debe adecuarse al país que visita. No vayas a otro país esperando a que ellos cambien todo sólo para complacerte a ti", reviró.

Con su feedback, Carlos Eduardo cuestionó sobre la poca disponibilidad de este turista estadounidense por aprender español. "¿Por qué tú no hablas español? Es el idioma más hablado en las Américas. La gente de Estados Unidos también debería aprender español estando cerca de aquellos países que hablan español. Como buen estadounidense privilegiado, tú crees que el mundo debe girar a tu entorno", dijo.

A todo esto... ¿Cuántas personas hablan inglés en México?

El punto de Carlos Espina es fundamental en el debate que se abrió en redes sociales, pues en efecto, se dice que no sólo en México, sino en otras partes del mundo de habla hispana, es necesario aprender a hablar inglés, sin embargo, también se abrió la puerta a la discusión sobre si los turistas a estos países, deben esforzarse en aprender a hablar español y no sólo por cuestiones de turismo, sino para preservar el idioma.

En cuanto a estadísticas, México alcanza un 5 por ciento de ciudadanos que hablan inglés, de acuerdo a un estudio llamado "Language Experience Statistical Journey", realizado por Políglota y difundido en 2021 por medios como El Financiero. Su metodología se basó en una prueba oral de habilidades conversacionales entre las que se encontraron la comprensión, el vocabulario, la expresión y la gramática.

En el 2021, de acuerdo al INEGI, se registró la visita de 22 mil 846 turistas de habla inglesa, 2 mil 351 personas que hablan francés y 80 mil 197 que hablan español, estos números referentes a todos los estados del país. Jalisco recibió a 2 mil 611 visitantes que hablan inglés, seguido de la Ciudad de México con 2 mil 568.

El debate sigue abierto: ¿el mexicano tiene que aprender a hablar inglés o el turista que visita nuestro país, debe esforzarse en aprender español?