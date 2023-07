El vaso de Barbie de Cinépolis se agota y esto es lo que cuesta en reventa

Pareciera hasta que estamos hablando de las polémicas reventas en los conciertos o eventos masivos que se llevan a cabo en México, pero de esto ya ni los estrenos de las películas y sus promociones se salvan. Si estás viendo que Cinépolis se encuentra en tendencia actualmente en redes sociales, es porque las quejas de los usuarios comenzaron a hacerse presentes previo al estreno de "Barbie".

¿Por qué? Porque el vaso promocional de la película está agotado, aún sin estrenarse la cinta y no sólo por eso, sino también por una polémica conversación que se viralizó, en donde se revela que serían los administrativos de los distintos cines los que se quedaron los artículos; además de otros usuarios que se quejan que estos vasos ya se encuentran en venta en plataformas como Mercado Libre.

Los vasos se ofertan en línea, aunque en sucursales ya se hayan agotado. Especial

'La caja, literal, la separaron para los jefes'

En redes sociales, las quejas de los usuarios que querían adquirir el vaso coleccionable de Barbie durante su estreno en las salas de Cinépolis en México, aumentaron de manera considerable al darse a conocer que el vaso ya se encontraba agotado en muchas de las sucursales del país.

El enojo fue todavía mayor cuando se dio a conocer una conversación en donde se revela que los administrativos de los cines habrían dado los vasos a sus superiores. "En el cine en el que yo estoy, sólo llegaron la caja con 30 vasos. Y pues sí, no es ningún secreto que nosotros nos separamos coleccionables para nosotros, pero ahora sí se pasaron los administrativos porque la caja, literal, la separaron para los jefes. Ningún cinepolito pudo comprar o separar un vaso. Y lo peor es que la misma gente nos quiere linchar a nosotros", se lee en la conversación.

Esto no hizo nada de gracia a los usuarios en redes quienes comenzaron a funar a Cinépolis con comentarios como: "Es un clásico: los mismos empleados de Cinépolis se los quedan y los revenden"; "No compren a los revendedores y se acaba ese negocio, pero si se aferran y van a pagar los miles, luego no se anden quejando"; "Cuando salió la palomera de Thor lo fui a pelear como dos semanas y uno de los señores me dijo: 'mañana llegan'".

Se vende en línea en más de mil pesos

El vaso coleccionable de Barbie en Cinépolis se está vendiendo ya en línea, y rebasa los mil pesos. En Mercado Libre, por ejemplo, el vaso ya se encuentra en mil 145 pesos y supuestamente la pieza es nueva. Se menciona que el vaso llegaría el 20 de julio, es decir, hoy; fecha en que se estrena la película en México.