VIDEO| "Felicidades hasta el cielo": mamá lleva foto de su hijo que murió a su graduación

El amor de una madre traspasa cualquier circunstancia, tal es el caso de Yareli, quien perdió a su pequeño hijo, que se graduaría del kínder.

Fue a través de TikTok que se viralizó el emotivo momento, en el que una madre le rinde homenaje a su pequeño hijo; llevó una fotografía de él a su graduación .

En el video se puede observar a niños y niñas del preescolar en su graduación y cuando mencionan el nombre del pequeño que murió, todos juntos dicen "presente".

En la descripción del clip, la mamá compartió: "No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto, te amamos mucho ¡felicidades hasta el cielo mi amor!, lo lograste campeón y estoy muy orgullosa de ti".

La mamá del niño iba toda vestida de blanco, cuando pasó por los documentos del menor, todos sus pequeños compañeritos gritaron "presente", al oír el nombre de Edwin.

No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto,te amamos mucho ¡felicidades hasta el cielo mi amor ! lo lograste campeón y estoy muy orgullosa de ti 🤍🕊️

La acción generó varios comentarios entre los cibernautas, entre los que destacan: "el cómo se le cortaba la voz a la maestra al nombrarlo me dolió", "estoy llorando como una niña chiquita, mis condolencias para ti", "que fortaleza se le ve a la mami, soportar tal dolor", "hoy fue la graduación de mi hija y saber que tú peque no pudo hacerlo me parte el corazón, eres una mujer con una gran fortaleza".

