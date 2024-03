VIDEO | Lionel Messi 'rescata' a una abuelita de ser secuestrada por Hamás

La influencia que pueden tener ídolos como Lionel Messi pueden rebasar las fronteras menos pensadas. Si crees que exageramos al decir que muchos consideran a los futbolistas hasta dioses, bastará con que leas la historia de Ester, una abuelita de 90 años que se salvó de ser secuestrada por Hamás aquel 7 de octubre del 2023, cuando se registró este ataque sorpresivo desde la Franja de Gaza.

Hamás secuestró aquel día a decenas de personas que vivían en Israel, entre ellas a Ester Cunio, una argentina que de inglés no habla nada y mucho menos hebreo, algo que terminó siendo fundamental para que no fuera llevada con Hamás y que hoy, esté con vida. ¿Qué fue lo que la salvó? Lionel Messi.

¿Cómo fue que Messi salvó a esta abuelita de ser secuestrada?

Un documental llamado "Voces del 7 de octubre", recopila testimonios de aquellas personas que vivieron ese ataque sorpresivo de Hamás, en el que privaron de la libertad a decenas de personas que se encontraban en Israel, para trasladarlas a Gaza. Al momento del ataque, Ester se encontraba con ocho integrantes de su familia.

Llegado el momento, un grupo armado encargado de secuestrar a los habitantes de distintas localidades atacadas por Hamás, le dijo a la abuelita: "Usted viene conmigo, porque acá sólo habrá fuego". Sin entenderle, Ester sólo atinó a decirle que no le comprendía, que ella habla "argentino, castellano".

El secuestrador le preguntó que qué país era ese (Argentina) y le respondió con algo que terminó salvándole la vida: "Yo soy de donde es Messi". De acuerdo a la abuelita, así fue como dialogaron su secuestrador y ella:

Ester: ¿Ves futbol?

​Secuestrador: Futbol, sí, me gusta.

​Ester: Yo soy de donde es Messi.

​Secuestrador: ¿Lionel Messi? ¡Amo a Messi!

Ester contó cómo es que al mencionar al ídolo, consiguió que no la secuestrara Hamás. Redes sociales.

¡¿Qué más pasó?! ¿Qué hizo el secuestrador de Hamás?

Aunque sus nietos no corrieron con la misma suerte que ella al ser secuestrados por otros integrantes de Hamás, la abuelita cuenta que al escuchar que su captor dijo "¡Amo a Messi!", se le "olvidó" secuestrarla y decidió dejar su arma a un costado y tomarse una foto con Ester.

"Si él se entera que yo lo mencioné y por él me salvé, ahora le pediría por mis nietos, por mis dos nietos que siguen ahí encerrados. Le diría que, por favor, ruegue a Dios que se los mande a él, que trate de sacarlos de ahí, porque son chicos que valen oro", dijo la abuelita Ester en un extracto de video de este documental.

Una señora se salvo de que hamas la secuestre porque dijo "soy argentina como messi"



Cuando atacaron israel, Ester cunio, argentina de 90 años estaba por ser secuestrada pero el de hamas entendió "messi"se sacó una foto con ella y se fue pic.twitter.com/BWrjqEbehH — ElBuni (@therealbuni) March 7, 2024

La importancia de los ídolos traspasa fronteras, lo dicho. Sin embargo, como lo enuncian diversos defensores de los derechos humanos alrededor del mundo, "ojalá no hubiera guerras, ojalá no hubiera que recurrir a los ídolos para desear no ser secuestrado".

