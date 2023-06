Quedó. Novio invita a sus suegros para verlo jugar y... ¡lo dejan en la banca! VIDEO

Que si les mandamos un regalito, que si les regalamos una playera del equipo de futbol al que le vaya, que si los invitamos a cenar o a comer, que si les mandamos saludos. Hay muchas cosas que hacemos para quedar bien con los suegros, para que nos vean con buenos ojos y se queden tranquilos porque nuestras parejas están con buenas personas, es decir, nosotros.

Sin embargo, los planes no salen a veces como uno espera, hay cosas que no están al alcance de nuestras manos, que nosotros no controlamos. Esto fue lo que le pasó a este hombre, quien invitó a sus suegros a verlo jugar para quedar bien con ellos, sin embargo, el técnico nunca lo consideró para jugar y se la pasó el partido en la banca. El momento se volvió viral en redes sociales.

Ni un minutito logró entrar. Especial

Su novia lo hizo viral

Una usuaria en TikTok con arroba soydanielikald hizo viral a su novio, luego que él quisiera quedar bien con sus papás, al invitarlo a verlo jugar futbol en una liga amateur, sin embargo, esto no pudo ser posible porque él se quedó en la banca y no jugó ni un solo minuto.

Pero no sólo eso, pues no fueron nada más los suegros a verlo jugar, sino toda la familia de su novia. "Mi novio invitó a toda mi familia a verlo jugar y esto fue lo que pasó", refiere el video que al cierre de esta nota ya acumulaba más de cuarenta millones de reproducciones.

"Mi papá llevó sillas para estar a gusto viendo el partido de su yerno", se puede escuchar la narración de la joven, quien dice que hasta su papá llevó sillas para que todos se sentaran y disfrutaran del juego de su yerno, sin embargo, esto nunca sucedió. "Al final no lo metieron y lo dejaron en la banca, mis papás se agüitaron', finaliza el video.

'Que cambie de equipo'

Entre los comentarios que recibió la joven al relatar cómo fue que su novio no pudo quedar bien con los suegros, hubo muchos que lo vieron positivo, hasta con buen humor y, quizá, un poco de sarcasmo.

"Que cambie de equipo"; "Lo importante es que lo acompañen, ya será para la otra"; "Es que lo están guardando para la final"; "Pasa lo mismo con mi esposo, pero no pasa nada, los del equipo saben sus estrategias"; "Una vez nos pusimos de acuerdo para ir a ver a un amigo y al wey lo meten como 10 segundos y se va de jeta con el balón y que lo sacan", fueron varios de los comentarios que recibió esta usuaria.

En la cuenta, hay varios videos en los que su novio no es tomado en cuenta por su equipo, mientras que otros más en donde sí juega por lo menos un tiempo.