Youtuber pide a sus seguidores que le paguen la renta y lo consigue en menos de 24 horas

Una youtuber argentina llamada Nahir Lorenzetti se vio en la necesidad de pedirle a sus seguidores dinero para pagar la renta de su casa, luego de que se quedaran sin su ingreso principal.

A través de sus historias de Intagram, la influencer contó que su fuente principal para recibir dinero era YouTube, sin embargo, la plataforma de videos la bloqueó por decir en un video que se había contagiado de COVID, pese a estar vacunada.

Para YouTube el comentario fue inapropiado y baneó a la youtuber de la plataforma, por lo que ahora Nahir Lorenzetti, mejor conocida como asadodefaso, se quedó sin sueldo.

“Si este mes no llego a cobrar mi sueldo de YouTube por estar baneada de todos lados ¿ustedes me ayudan a pagar el alquiler?”, escribió la youtuber en su cuenta de Instagram.

Youtuber pide dinero para pagar la renta de su casa Foto: Especial

Los seguidores de la influencer le preguntaron cuánto pagaba de renta, así que la joven les envió su cuenta de Mercado pago y sorpresivamente sus fans le ayudaron y en menos de 24 horas había logrado reunir el dinero del alquiler.

La historia de la youtuber se volvió viral en Internet, por lo que el periódico argentino La Nación entrevistó a la joven para hablar sobre su experiencia.

"Me sentí orgullosa de haber creado una comunidad que definitivamente entiende mi posición, mis ideologías y mi situación económica. Pienso que hubo mucho apoyo porque la gente disfruta de mi contenido, y si no puedo pagar el alquiler tampoco podría pagar Internet, entonces nadie quería que yo me fuera de las redes sociales. Es un intercambio bastante justo", contó la youtuber al diario argentino.

Youtuber desata la polémica por pedir dinero para la renta

Y aunque la joven tuvo apoyo de sus seguidores, lo cierto es que no todos los usuarios de Internet estuvieron de acuerdo con lo que hizo Nahir.

Su nombre se volvió tendencia porque algunos cibernautas la criticaron y la señalaron de aprovecharse de sus seguidores.

- dónde está el lavarropas, hijo?



- se lo regalé a asado de faso. pic.twitter.com/TFJ5b3BqFp — facundo (@facundiando) January 10, 2022

KR