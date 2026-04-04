Mensaje a la Tierra: “Se ven increíbles, se ven hermosos”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló ayer las primeras imágenes inéditas de la Tierra enviadas por la tripulación de Artemis II. En una de las fotografías se observa a nuestro planeta en todo su esplendor; África y Europa se ven claramente, junto a dos auroras boreales y la luz zodiacal.

“Se podían ver África, Europa y, si uno miraba con mucha atención, se podían ver las auroras boreales; fue el momento más espectacular, y nos dejó a los cuatro paralizados”, detalló el comandante Reid Waseman, durante la primera transmisión ante periodistas.

El Dato: el viaje a la Luna por Artemis II tendrá una duración total de 10 días, y se espera el regreso de los astronautas a la Tierra el próximo 10 de abril.

La imagen fue tomada por el comandante con su dispositivo personal al culminar la maniobra de inyección translunar.

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La NASA compartió fotografías tomadas desde las ventanas de la cápsula Orión, donde la Tierra está como una media luna rodeada por gradaciones azules y marrones de la atmósfera. En otra de las imágenes es posible apreciar la transición del día a la noche.

Al respecto, el piloto Jeremy Hansen compartió que los cuatro astronautas estaban “pegados a la ventana, tomando fotos”, después de terminar la maniobra de escape de la órbita terrestre.

Imagen tomada por el astronauta Reid Wiseman. ı Foto: NASA/REID WISEMAN

Mientras tanto, la astronauta Christina Koch comentó: “Nada te prepara para la emoción que te invade”. También describió una Tierra “iluminada como si fuera de día y bañada por el resplandor de la Luna”.

Koch también compartió con humor lo que representó encargarse de componer el inodoro de la cápsula Orión que presentó fallas durante las primeras horas de la misión.

“Estoy orgullosa de ser la fontanera espacial”, dijo sonriendo.

Por su parte, el astronauta Jeremy Hansen contó que se sentía como un niño sorprendido por todo lo que ha vivido hasta ahora con la tripulación.

“Es simplemente extraordinario. Me gusta mucho estar aquí arriba. Ojalá hubiera podido venir antes; es un lugar increíble, las vistas son extraordinarias. Es divertido flotar”, pues lo hace “sentir como un niño”. manifestó Hansen.

Los astronautas de la Misión Artemis II, ayer. ı Foto: NASA/REID WISEMAN

Asimismo, el comandante Reid Wiseman detalló que en estas más de 30 horas de viaje han tenido dos siestas cortas. Narró que cada uno tuvo una peculiar forma de dormir; por ejemplo, Christina Koch lo hizo como murciélago.

“Acabamos de tener nuestra primera comida juntos en el espacio y eso es porque estuvimos muy ocupados el último día (el jueves pasado)”, señaló.

Mientras tanto, el piloto Victor Glover agradeció el apoyo que han tenido de todo el equipo involucrado en la misión.

”Tantas personas que han trabajado durante tanto tiempo para que esto sea posible, pero también, apenas estamos comenzando, hemos trabajado muy duro (...) créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, expresó.

Foto luego de completar maniobra inyección translunar. ı Foto: NASA/REID WISEMAN

En lo que llegan a la Luna los astronautas, el equipo científico del centro de control de la misión “está seleccionando las características geológicas de la superficie lunar que serán visibles para la tripulación mientras la nave Orión orbita a su alrededor el lunes 6 de abril”, detalló ayer la NASA.

Durante el periodo de observación científica lunar de seis horas, el Sol, la Luna y la nave espacial Orión estarán alineados de tal manera que la tripulación podrá ver aproximadamente 20 por ciento de la cara oculta de la Luna, el hemisferio no visible desde la Tierra, iluminado por el Sol. Entre las características visibles de la cara oculta se incluirán varias nunca antes vistas a simple vista, como el cráter Pierazzo y el cráter Ohm.

Dentro de la nave Orión, los cuatro tripulantes practicarán la preparación de la cabina para las observaciones lunares. Esto incluye guardar el equipo, instalar las cámaras y ensayar la coreografía de movimientos en microgravedad dentro de un espacio del tamaño aproximado de dos furgonetas.