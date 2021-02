Covid creó respuesta antitumoral en paciente con cáncer

Recientemente se publicó en el British Journal of Haemathology el caso clínico de un hombre de 61 años con inflamación de los ganglios y pérdida de peso que recibía hemodiálisis por insuficiencia renal terminal, tras un trasplante renal fallido y que fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin clásico en estadio III; tras el diagnóstico, al paciente también se le diagnosticó neumonía por SARS-CoV-2 positivo por PCR, y después de once días, fue dado de alta para recuperarse en su casa; al hombre no se le administró corticosteroides ni inmunoquimioterapia. Cuatro meses después, la inflamación de los ganglios se redujo y una exploración PET reveló una remisión generalizada del linfoma, por lo que los doctores tienen la hipótesis de que la enfermedad Covid-19 desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral, en la que las citocinas inflamatorias, producidas en respuesta a la infección, podrían haber activado células T específicas con antígenos tumorales y células asesinas naturales contra el tumor.

Gráficos: C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

