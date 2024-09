En 20 minutos, chilangos ya viajan de Santa Fe hasta Constituyentes

Vecinos de Santa Fe celebraron que ahora bastarán 20 minutos y no más de 90, como antes sucedía, para trasladarse desde esa zona hasta Constituyentes mediante la Línea 3 del Cablebús. “Es algo sorprendente para nosotros, nunca lo esperábamos”, dijo una usuaria.

Casi una hora antes de que esta nueva ruta del Cablebús diera su primer recorrido, ya había cientos de personas formadas en la estación San Pedro de los Pinos. La obra forma parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

Joanna, quien vive en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo, comentó a La Razón que este transporte le facilitará su llegada a trabajar, pues actualmente cruza el Bosque de Chapultepec.

“Espero que sí me ahorre tiempo de traslado, porque realmente no me queda lejos mi trabajo, porque para cruzar al bosque hay que rodear y el tráfico es un problema casi a todas horas, también espero que la vista ayude a relajarme y llegar sin estrés o saturada por el caos vial”, indicó la joven.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su sucesora electa, Claudia Sheinbaum Pardo; el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y la futura mandataria local, Clara Brugada Molina, encabezaron la apertura de la Línea 3 del Cablebús que corre de Los Pinos hasta Vasco de Quiroga.

El Gobierno capitalino publicó el miércoles 27 de julio de 2022 la convocatoria de la licitación pública internacional para la construcción de la Línea 3 del Cablebús.

Esta nueva ruta de transporte aéreo tiene acceso a la nueva Cineteca Nacional, la cual se construyó en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y que también se inauguró ayer.

La ruta del Cablebús también pasa por la Bodega Nacional de Arte, la exfábrica de pólvora, el Parque de Cultura Urbana, el Centro de Cultura Ambiental y Los Pinos.

Primeros usuarios de la Línea 3 del Cablebús, ayer, en la inauguración. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Unas de las primeras usuarias del Cablebús destacaron que con esta obra sus tiempos de traslado desde Santa Fe a Constituyentes y viceversa disminuirán considerablemente; además, indicaron que tendrán una buena vista a la capital.

“Está bien el trayecto de tiempo. Para mí, que soy de Santa Fe y ahorita que llegamos a Constituyentes está fabuloso.

“Nos hacíamos como hora y media, porque Santa Fe a Tacubaya viene siendo entre 45 y una hora en transporte público y de ahí tomar el Metro para Constituyentes, otros 15 minutos. Una hora y media máxima es lo que se hace”, mencionó a este diario una de las pasajeras.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el proyecto tuvo un costo de dos mil 600 millones de pesos y consta de una longitud de 5.42 kilómetros.

En esta ruta operan, por el momento, 71 cabinas, y se prevé ampliar la oferta a 213, para trasladar a 36 mil usuarios diarios. El costo del pasaje es de siete pesos mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

La Línea 3 del Cablebús conecta con las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, así como con la estación Constituyentes del Metro y el Tren Insurgente.

La obra consta de seis estaciones, de las cuales cuatro pasan por el Bosque de Chapultepec, por lo que las primeras personas en abordar a las 17:00 horas que abrió el transporte, disfrutaron del paisaje y expresaron sentirse conformes con los resultados.

“Está estupendo, maravilloso, se ve muy bien el paisaje, porque no quitaron ningún área forestal, ya nos van a poner otro parque aquí, porque no nos habían dejado nada de parque.

“No había áreas comunitarias a las que pudiéramos venir y disfrutar”, expresó una mujer mientras grababa la vista aérea con su celular.

Gráfico

Al respecto, Batres Guadarrama comentó que este proyecto permite que la ciudadanía tenga acceso a la cultura, espacios de recreación, el deporte, pero a la par, significa el resurgimiento de la obra pública.

“En el periodo neoliberal se abandonó la inversión directa del Estado y se sustituyó por negocios privados. En muchos casos, el uso de las obras terminadas se cobraba a la ciudadanía usuaria para recuperar la inversión, al mismo tiempo que se recibía subsidio o pago por el Estado.

“Con ese modelo se hicieron carreteras, parques, hospitales, cárceles y otras obras que nunca fueron plenamente públicas, sino grandes negocios privados”, expuso.

El mandatario capitalino resaltó que la obra pública renació gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que las obras se multiplicarán en la gestión de la ahora Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Primeros usuarios de la Línea 3 del Cablebús, ayer, en la inauguración. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Además, Brugada Molina, quien recibió este día su constancia de validez de la elección a la Jefatura de Gobierno, asistió a la inauguración y más tarde publicó en sus redes sociales que con la nueva línea se favorece a la movilidad de los habitantes.

“Este proyecto es una muestra de que todos y todas juntos, autoridades locales y federales, con voluntad y trabajo en equipo es posible brindarle al pueblo espacios dignos para la cultura y la recreación rodeados de un entorno natural protegido, así como ofrecer más alternativas de transporte sustentable para mejorar la movilidad de nuestra ciudad”, escribió en su cuenta de X.