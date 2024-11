SSC anuncia operativo por rodadas de Día de Muertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y vialidad para salvaguardar la integridad física de los participantes de las rodadas que se harán con motivo de la celebración del “Día de Muertos”.

La dependencia detalló que se pondrá especial énfasis al cumplimiento del Reglamento de Tránsito en las 16 alcaldías, por lo que elementos se ubicarán en las concentraciones de motociclistas en los diferentes puntos de la ciudad y les darán acompañamiento.

A los organizadores de las mismas, se les explicará cuáles son los artículos del Reglamento de Tránsito que no deben violar, por tal motivo deben contar, tanto el conductor como el acompañante, con casco protector reglamentario, también deben tener su documentación en regla para circular, no pueden viajar en la unidad menores de 12 años de edad ni más de dos personas, no invadir los carriles confinados y respetar el sentido de las calles.

Asimismo, habrá una alta probabilidad de suspender su rodada y trasladar sus unidades al depósito vehicular si realizan maniobras riesgosas o acrobacias que pongan en riesgo no solo su integridad física, sino también la de las demás personas.

“La SSC recuerda a la ciudadanía que las multas por no acatar las normas van de las 10 a las 30 Unidad de Medida y Actualización (UMAs), de acuerdo a la conducta y si alguno de los motociclistas infringe la Ley de Cultura Cívica o el Reglamento de Tránsito será presentado ante el Juez Cívico o al Ministerio Público, según la infracción cometida”, dice el comunicado.

Mega rodadas de terror este 31 de octubre

