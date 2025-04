Reapertura de últimas 3 estaciones de Línea 1 del Metro, a final de año

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezaron la reapertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec, de la Línea 1 del Metro, por lo que ya suman 17 estaciones puestas en operación. Las tres restantes previeron estén listas a final de año.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que, de acuerdo con las empresas responsables de la rehabilitación de esta ruta del Metro, se prevé que en agosto inicien las pruebas en el tramo de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

El Dato: En la Línea 1 hay 29 nuevos trenes NM22 de alta tecnología amigable con el ambiente; además, tienen una mayor capacidad para trasladar a usuarios.

“Entonces, iniciamos las pruebas, vamos a decir a finales de agosto, septiembre, para poder inaugurar este mismo año hasta la estación Observatorio”, dijo la Presidenta, quien en 2022, cuando era la mandataria capitalina, inició la rehabilitación de la Línea 1.

Sheinbaum Pardo mencionó que trabaja en un proyecto en materia de movilidad, en colaboración con Brugada Molina y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que beneficie principalmente a habitantes del Valle de México.

A partir de las 16:30 horas, los usuarios tuvieron acceso a las estaciones de la Línea 1; sin embargo, como pasó en la apertura del primer tramo, no hay señal de Wifi ni telefonía.

Norma Miranda, quien fue de las usuarias que estrenó las nuevas instalaciones, contó que esperaba la apertura para ahorrar tiempos de traslado y utilizar menos transportes.

“Es fantástico, ya nos hacía falta, nada más que yo vengo de Observatorio y falta ese tramo, pero en sí quedó bien, espero que así dure, limpio, bonito y todo. Llegué a tomar el servicio provisional de RTP, yo tomo cinco pasajes y es un gasto muy extremo porque no era mi límite de gasto; espero que ya abran de aquí a Observatorio”, abundó la pasajera.

2 mil 88 cámaras de seguridad están en trenes y mil 56 en los andenes de la Línea 1

Carmen coincidió en que ahorrará tiempo en sus traslados, expuso que previo a la apertura tenía que salir con más tiempo de su casa para llegar puntual a su trabajo. Opinó que ahora hay más accesibilidad en cuestión de movilidad.

“Ahora es mucho más accesible, porque con los autobuses y el tráfico en las mañanas es un relajo, yo creo que ya me voy a ahorrar como 20 minutos de tráfico o media hora y menos pasajes. La apertura a Observatorio no me afecta tanto porque yo sólo voy a Polanco”.

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, ayer, al estrenar la Línea 1 del Metro. Fotos|Eduardo Cabrera|La Razón

La mandataria capitalina coincidió con la Presidenta que la Línea 1 tenía más de 50 años con una operación sin interrupción, por lo que fue necesario rehabilitarla, ya que la vida de un sistema ferroviario es de 40 años.

Brugada Molina destacó que la rehabilitación de la Línea 1 del Metro permite incrementar el número de trenes, para así contar con 23, lo cual, destacó, ayudará a disminuir los tiempos de traslado Pantitlán hasta Chapultepec.

56 años de existencia tiene la Línea 1 del Metro, que se abrió en 1972

“Para garantizar la viabilidad a corto, mediano y largo plazo, tenemos que hacer una transformación profunda. Sustituir nuevamente cada piedra de balasto, cada kilo de hierro de las vías, cada centímetro de cable, cada circuito de los sistemas de control, y hacer una renovación total, al 100 por ciento. Eso es lo que necesita nuestro Metro.

“Así que, continuaremos con la renovación del Metro. Renovaremos también todas las escaleras eléctricas y todos los elevadores, para hacer incluyente al Metro”, agregó.

La obra ha tenido diversos retrasos en sus entregas, cómo el tramo Cuauhtémoc-Chapultepec, que se previó estuviera listo en marzo pasado.

Además, el consorcio Chila Railway Construction Corporation ha sido sancionado económicamente por el Gobierno de la Ciudad de México debido a las demoras que ha registrado para la rehabilitación de la Línea 1.

El director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, expuso que el servicio se retoma en las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec beneficiará a 500 mil usuarios diariamente, presumió que tan sólo de Cuauhtémoc a Chapultepec se trabajó en 240 mil metros de perfiles de vía y se colocaron 56 mil durmientes, 161 mil toneladas de balasto.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el primer trimestre de 2025 la afluencia de usuarios en la Línea 1 aumentó 33.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 por la reapertura de estaciones.

De enero a marzo de 2024 el tramo de Pantitlán a Pino Suárez tuvo 14 millones 791 mil 486 usuarios, mientras que, en el mismo periodo, pero de este año, se registraron 19 mil 763 mil 429.

Para esta obra se renovaron 40 kilómetros del sistema de drenaje, 46 kilómetros de protección contra incendios, se rehabilitaron 20 locales técnicos con servidores y software; además, prometió que se instalarán 20 nuevas escaleras eléctricas durante el transcurso del año en distintas líneas.

Además, de acuerdo con el titular del Metro, se instalaron mil 56 cámaras de videovigilancia, cada estación tiene más de 100 cámaras, más las instaladas en los trenes.