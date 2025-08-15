Reporta el IECM alza de 223% en la participación anticipada

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó un incremento de 223 por ciento en la participación de los capitalinos durante el periodo de opinión anticipada de la Consulta de Presupuesto Participativo de este año —realizada a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI)— en comparación con el ejercicio de 2022.

En conferencia, la consejera electoral, Erika Estrada Ruiz, atribuyó este aumento tanto a la accesibilidad del SEI como a las acciones emprendidas por el organismo para que personas residentes en el extranjero, en estado de postración y en prisión preventiva pudieran emitir su voto.

El Dato: Los proyectos a elegir en este proceso se pueden consultar en el chatbot de Whatsapp con el número 56-6051-0709.

“Me parece que es una gran opción para la ciudadanía; ojalá que podamos seguir difundiéndola cada vez más para que se utilice, e incluso para que otros grupos de atención prioritaria puedan acceder a sus derechos”, señaló.

El cierre de este periodo se da en el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, programada para el domingo 17 de agosto.

El organismo electoral local informó que en esta jornada registró un total de 11 mil 705 opiniones a través del SEI durante los 10 días habilitados para la emisión anticipada, del 4 al 13 de agosto. Las demarcaciones con mayor número de participaciones fueron Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

En cuanto a la distribución por género, del total de opiniones recibidas, 57 por ciento correspondió a mujeres y el resto a hombres; además, se registró la participación de una persona no binaria.

2 mil 400 Mesas Receptoras de Opinión serán instaladas el 17 de agosto

En lo que se refiere al grupo etario con mayor participación, fue el de 51 a 55 años, comportamiento que coincidió con lo observado en la fase de registro del SEI. El día con más participación fue el 8 de agosto, cuando se recibieron dos mil 117 opiniones a través del sistema.

Para esta jornada, el IECM implementará acciones que amplíen la inclusión de personas con discapacidad durante la fase anticipada.

De acuerdo con el instituto, en las más de dos mil 400 Mesas Receptoras de Opinión que operarán ese día se dispondrá de crayones adaptados, lupas Fresnel, plantillas en braille, sellos con la figura de “X” y mamparas accesibles, con el propósito de garantizar que las personas con alguna discapacidad que puedan expresar su opinión sobre los proyectos que buscan fortalecer sus comunidades mediante recursos públicos.

Estrada Ruiz además resaltó que, por primera vez, las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la Ciudad de México participarán en la Consulta del Presupuesto Participativo para sus comunidades.

“Tenemos cerca de dos mil 100 personas que van a hacer uso de este derecho desde el Reclusorio Norte, el Sur, el Femenil y otros.

“Nosotros y nosotras como instituto vamos a acceder a los centros penitenciarios en coordinación con las autoridades para instalar Mesas Receptoras de Opinión”, indicó la consejera.