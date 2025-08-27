Clara Brugada presenta estrategia ‘Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar la Capital’.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar la Capital, con el objetivo de transformar el 50 por ciento de los residuos sólidos que ingresan a la inferaestructura pública de las Ciudad de México, por medio de cuatro ejes de acción: Nueva infraestructura, Corresponsabilidad ciudadana, ⁠Gobernanza e innovación, así como Reducción y separación de residuos desde casa.

“Nos hemos planteado esta meta de garantizar que 50 por ciento de lo que llega de residuos a la ciudad no se vaya a un relleno sanitario, sino que se transforme. Para ello, vamos a echar a andar una estrategia integral de circularidad urbana que contribuya a menos contaminación, a reducir emisiones, al reciclaje y también a la reutilización de residuos en actividadeseconómicas”, detalló.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina indicó que esta estrategia es una acción a largo plazo con una meta hacia 2030, que implica construir nueva infraestructura para tratamiento de residuos, una campaña de separación que implica la participación de hogares, escuelas, empresas y gobierno, así como la modernización de la planta de composta del Bordo Poniente, para alcanzar a procesar alrededor de 2 mil 600 toneladas de residuos orgánicos junto con las cuatro nuevas plantas de tratamiento, con capacidad de procesamiento de 200 toneladas cada una.

Brugada Molina dio a conocer que entre la nueva infraestructura que construirá su administración, como parte del eje uno de esta estrategia, está la instalación de una planta de transformación de llantas en impermeabilizante y la adquisición inicial de 34 nuevos camiones de recolección de residuos.

“Estaríamos invirtiendo, sólo en la transformación, modernización, construcción de cuatro nuevas plantas de composta y una planta nueva para el tratamiento de residuos de llantas, 405 millones de pesos, aparte los camiones de limpia, que tan sólo de esos 34 son alrededor de 85 millones de pesos”, puntualizó.

Al reconocer los avances en materia ambiental que tiene la capital, que fueron impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su periodo como Jefa de Gobierno, resaltó el compromiso de su administración para continuar con esta tarea, que implica la gestión diaria y de coordinación metropolitana de más de 8 mil 500 toneladas de residuos que recibe la infraestructura de la ciudad.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno reconoció la labor de las y los trabajadores de limpia, quienes son parte esencial para poner en marcha la estrategia de Circularidad Urbana, junto con la ciudadanía y el sector privado.

“El segundo piso de la transformación de los residuos implica dejar como uno de nuestros mayores legados en esta ciudad un cambio en la gestión de residuos de la Ciudad de México, y decimos que eso implica abandonar para siempre la economía lineal y dar un paso a la economía circular”, resaltó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, informó que el Gobierno de la Ciudad invertirá en la modernización de la planta de composta del Bordo Poniente, para integrarla a la economía circular.

Señaló que habrá cuatro nuevas plantas de composta ubicadas en las alcaldías Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Álvaro Obregón, donde se realizará el tratamiento de los residuos orgánicos que se generan, más del 50 por ciento de las 8 mil 500 toneladas diarias que ingresan a la infraestructura pública.

Dijo también que la ciudad cuenta con un sistema de monitoreo que vigila la operación de todos los residuos en la ciudad, el cual se fortalecerá para una mejor gestión.

El titular de SOBSE indicó que en coordinación con el gobierno federal se construyó un Módulo de Carbonización Hidrotermal, donde los residuos orgánicos son transformados en fertilizante y carbono; además de que se trabaja en ampliar la infraestructura y llegar a 10 módulos de este tipo en la capital.

Respecto a las casi 250 mil llantas que llegan anualmente a los centros de transferencia, Basulto Luviano anunció la construcción de una nueva planta de transformación de llantas, con una inversión de 35 millones de pesos, a fin de tratar todos los neumáticos y producir materiales destinados a usarse en obra pública, como impermeabilizante, mezclados con asfaltos, entre otros.

En cuanto a la Agencia de Gestión Integral de Residuos, mencionó que está formalmente constituida y que a partir de octubre de este año estará en funciones; será la que administre los residuos de la ciudad.

Finalmente, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, refirió que con la estrategia Ciudad Circular se busca impulsar un gran programa de compostaje comunitario en unidades habitacionales para que ahí haya otro tipo de tratamiento de los residuos orgánicos.

