Sheinbaum revira a Miller y defiende combate a la inseguridad en la CDMX

Autoridades capitalinas durante la detención de Eduardo “N”, líder de la Unión Tepito, en 2024.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a su equipo entregar un informe sobre los indicadores de la Ciudad de México al asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien afirmó que la capital no sólo era insegura, sino que era gobernada por el crimen organizado.

En su tradicional conferencia matutina, la mandataria cuestionó los dichos del funcionario estadounidense en Fox News y consideró que éste no conoce la realidad de la capital de México, pues los delitos de alto impacto van a la baja, aunque reconoció que hay por hacer.

16 vehículos, en promedio, se roban a diario y antes la cifra era de 37 unidades

50 por ciento disminuyeron los feminicidios de enero y julio de 2025 al de 2024

“Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México porque a lo mejor no las conoce.

“La reducción de homicidios en la Ciudad de México, del 2018 a la fecha, es casi de 60 por ciento. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y, evidentemente, hay que atenderlos, nadie dice que… Pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”, mencionó.

El funcionario del presidente del país vecino, Donald Trump, afirmó en su entrevista con Fox News que las ciudades estadounidenses gobernadas por el Partido Demócrata eran más peligrosas que la Ciudad de México.

El Dato: Otros ilícitos que han disminuido son el secuestro y la violación, así como los robos a negocio con violencia, a transeúnte con y sin violencia, y las lesiones dolosas.

Stephen Miller sostuvo que la “peligrosidad” de las calles de ciudades gobernadas por los demócratas era incluso mayor a las de Bagdad, en Irak; que las de comunidades de Etiopía; y que las de la Ciudad de México.

“Las calles de las ciudades gobernadas por los demócratas son más violentas que Bagdad, más violentas que comunidades de Etiopía y lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta; son más peligrosos que la Ciudad de México, ¡las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México que está gobernada por cárteles criminales! ¿Cómo puedes buscar la felicidad en ellas?”, expresó.

El pasado 5 de agosto, al encabezar el Informe de Actividades del Gabinete de Seguridad, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de enero a julio los delitos de alto impacto disminuyeron 61 por ciento respecto al mismo periodo de 2019 y 11 por ciento en contraste con 2024.

Al hablar de los homicidios dolosos, la mandataria capitalina detalla que mientras en los primeros siete meses de 2019 la Fiscalía local registró 936 indagatorias por este delito, para 2025 la cifra fue de 462, lo que representa una reducción de 51 por ciento.

“Esto es muy importante. Podemos analizar cualquier delito, y vamos a tener un margen de subregistro; lo que se llama cifra negra.

“Pero en el caso de homicidios, no es así. Por eso, el indicador, y mientras el tema o el delito de homicidio, que expresa el nivel de violencia que tenemos en la sociedad, pues es uno de los peores delitos, si seguimos disminuyendo, es un indicador de que en todo lo demás, con mayor razón”, comentó Brugada Molina en conferencia.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en la Ciudad de México la fiscalía local reportó mil 663 investigaciones por asesinato. La tasa de este tipo de ilícito en la capital es de 18 por cada 100 mil habitantes.

Si bien la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de México es menos a la de ciudades estadounidenses gobernadas por demócratas, como Chicago, Illinois, donde es 20.8, empata con Dallas, Texas, que administra el Partido Republicano, de acuerdo con datos de autoridades locales.

Ayer, Sheinbaum Pardo destacó las acciones llevadas a cabo en su administración en la capital y que Brugada Molina ha continuado y reforzado, por ejemplo, con los cuadrantes de seguridad, el “territorio de paz e igualdad”, entre otras medidas.

“Entonces, es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora, el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno.

“La percepción de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad”, agregó la Presidenta, quien urgió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad enviar la información sobre los trabajos contra el crimen en la ciudad, los logros y hasta el número de estadounidenses que viven aquí.

LUCHA CONTRA CÁRTELES. Stephen Miller mencionó que la Ciudad de México es gobernada por los cárteles; no obstante, el Gobierno capitalino ha destacado las acciones para la detención de criminales de alto perfil.

En la conferencia de agosto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que en lo que va de la actual administración han sido aprehendidos 32 objetivos prioritarios, entre ellos Daniel Eduardo León Cifuentes, El Tiger, presunto operador financiero de la Unión Tepito, así como de Verónica “N”, La China, y Romel “N”, hermana y cuñado, respectivamente, de Roberto Moyado Esparza, El Betito, exlíder del mencionado grupo criminal.

Además, la autoridad capitalina resaltó que, de octubre hasta esa fecha del informe, los elementos de seguridad habían detenido a 568 presuntos criminales, de los cuales 162 eran de la Unión Tepito; además, desarticularon 24 células delictivas

“Desde el 5 de octubre del 2024 a la fecha, hemos logrado en el Gabinete de la Ciudad de México, la detención de más de 5 mil 580 personas, por delitos de alto impacto, de las cuales destacan 568 personas detenidas, que nos han permitido la desarticulación de 24 células delictivas, identificadas con operaciones en nuestra ciudad”, mencionó.