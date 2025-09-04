En CDMX, 9 de cada 10 muertes por adicciones son por abuso de alcohol

Clara Brugada y parte de su gabinete, durante una conferencia, ayer.

En la Ciudad de México 95 de cada 100 muertes por adicciones se deben al consumo de bebidas alcohólicas, una droga legalizada en el país, mientras que el resto es por tabaquismo, cocaína, fentanilo, marihuana, entre otras.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud (SSa), analizadas por La Razón, de 1998 a 2023 fallecieron en la capital cinco mil 396 personas por trastornos mentales y del comportamiento, típicamente conocidos como adicciones, por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Un promedio anual de 207 decesos.

El Dato: La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco muestra que la edad promedio para el consumo de sustancias psicoactivas es de 17 años.

Los datos oficiales indican que cinco mil 102 de estas personas finadas fueron por el consumo de bebidas embriagantes, equivalentes a 94.6 por ciento, y 86 decesos, 1.5 por ciento, por tabaquismo.

En tanto, los 208 fallecimientos restantes ocurrieron a causa del consumo de opiáceos (seis hechos), cannabis (dos), cocaína (22), disolventes volátiles, como el thinner y el pegamento (52), otras drogas psicoactivas (125) y otros estimulantes, tales como la cafeína y alucinógenos (una).

Las muertes por adicción se han mantenido constantes durante los últimos 25 años y tuvieron un repunte durante 2020, año de la pandemia por Covid-19, y en 2014, fecha en la que hubo un aumento de chelerías irregulares.

127 fallecimientos por adicciones registró la alcaldía Cuauhtémoc en 2023

250 mil estudiantes han sido atendidos con la prevención de adicciones

Los datos estadísticos muestran que, mientras las adicciones a alguna droga distintas al alcohol causan ocho decesos anuales en la ciudad, éste cobra la vida de 26 personas al año.

De las cinco mil 396 personas perecidas, 94 por ciento era hombre; además, en lo que se refiere a las bebidas etílicas, el grupo de edad más vulnerable fue el de 40 a 54 años. En el caso de las defunciones por otras drogas, el sector más golpeado fue el de 20 a 29 años.

Al analizar los datos por zona, este diario encontró que las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero Cuauhtémoc concentran el mayor número de fallecimientos por trastornos mentales y del comportamiento, pues reportan un total de 966, 876 y 688 decesos.

No obstante, estas demarcaciones son las de mayor población. En cambio, aquellas con mayor tasa de mortalidad son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, con cinco, tres y tres casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente, en promedio durante 2023. Un año antes, la tasa de mortalidad de este tipo a nivel nacional era de 2.2. muertes por cada 100 mil habitantes.

Mientras que los fallecimientos por adicciones son casi todos por el alcoholismo, esto no pasa en el caso de las hospitalizaciones en la ciudad.

En 2024, la SSa reportó que tres mil 298 personas acudieron a algún centro de salud público en la Ciudad de México debido a alguna adicción. De esta cantidad, 54.8 por ciento fue por alcoholismo; 0.18 por ciento, por tabaquismo y 45 por ciento, por otras drogas psicoactivas.

LA ATENCIÓN. El nuevo Hospital Toxicológico, el Centro de Transición y Recuperación para el Bienestar y los 100 centros de apoyo de atención psicológica “Colibrí” anunciados por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, podría prevenir las 207 muertes por adicciones anuales que se dan en la Ciudad de México.

Estas obras forman parte de la nueva estrategia de la mandataria local para brindar atención al consumo de sustancias en la capital, denominada “Ciudad con salud emocional”. Esta iniciativa también contempla una campaña de prevención en escuelas secundarias y media superior, así como en bares y antros.

En la conferencia, Brugada Molina explicó que su campaña frente al consumo de drogas no busca criminalizar a nadie ni reproducir prácticas de exclusión o discriminación en contra de usuarios.

“Cuando hablamos de sustancias psicoactivas consideramos que no lo tenemos que hacer bajo un ambiente o un enfoque que criminaliza ni tampoco desde el prejuicio, esto es parte de un nuevo enfoque que estamos presentando para la Ciudad de México, que es vanguardia en términos de un proyecto concreto”, declaró.

