Preinscripciones primaria CDMX 2026: Así puedes checar los resultados

En la Ciudad de México las preinscripciones estucieron disponibles del 13 de enero al 27 de febrero del 2026, por lo que las madres, padres y tutores podrán consultar el resultado de asignación para primer grado de primaria.

El periodo de preinscripción estuvo disponible para el segundo y tercer grado de preescolar, el primer grado de primaria, el primer grado de secundaria y para los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Quienes realizaron el proceso de preinscripción dentro del periodo ordinario podrán consultar los resultados de asignación a partir de este martes 9 de junio en el portal oficial de la Consulta de Asignación.

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¿Cómo saber en qué escuela quedó mi hijo en CDMX?

De acuerdo con la información de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), los resultados de primaria 2026 se pueden consultar en la página oficial de la Consulta de asignaciones del ciclo escolar 2026-2027.

Para poder conocer la escuela que fue asignada a tu hijo o hija requieres ingresar los siguientes datos en cada uno de los campos que lo indican:

CURP o Clave Provisional

Opción de Preinscripción (OP)

Folio

En cuanto al CAM laboral, los resultados de asignación pueden consultarse a partir del 18 de junio, mientras que para secundaria en periodo ordinario estarán disponibles a partir del 4 de agosto.

En caso de no haber realizado el proceso de preeinscripción durante periodo ordinario, este estará disponible en modalidad extemporánea del 6 al 12 de agosto del 2026, pero se debe tomaren cuenta que se asignarán solamente los lugares disponibles.

Consulta de asignaciones ı Foto: Captura de pantalla

Una vez que se consulte el resultado se asignación de primaria para el ciclo escolar 2026-2027, quienes requieran un cambio de escuela pueden realizar este proceso del 16 al 18 de junio del 2026, tomando en cuenta la siguiente información:

La mayoría de las escuelas cuentan con matrícula completa, por lo que se requiere que un aspirante renuncie al lugar asignado para contar con un espacio libre en dicha institución

Quienes soliciten un cambio de escuela pueden ser asignados a cualquiera de sus opciones elegidas de cambio, pero para esto se toman en cuenta los lugares que ofrezcan las escuelas solicitadas

En caso de obtener una respuesta positiva en alguna de sus opciones solicitadas, no se puede renunciar a ella; además, esto significa que se pierde el lugar de asignación original

En caso de obtener una respuesta negativa ante la solicitud de cambio se conservará la asignación original

Si se requiere recuperar el comprobante de preinscripción, este puede ser solicitado por medio del apartado Recuperar comprobante; y para esto se requiere la CURP y el nombre de la calle, o el correo electrónico que se proporcionó en el registro.

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