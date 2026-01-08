Inicia proceso de preinscripciones a Educación Básica 2026–2027 en CDMX: Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a madres y padres de familia, así como a personas tutoras, a participar en el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026–2027 en los niveles de educación especial, preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, en escuelas públicas de la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero de 2026.

Comentó que este proceso se realizará en línea, a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), a cargo de Luciano Concheiro Bórquez, y tiene como objetivo garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a una educación democrática, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia.

Informó que, para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y el primer ciclo en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica, el proceso de preinscripción se realizará del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

Delgado Carrillo expuso que, en el caso del primer grado de preescolar, los requisitos para la preinscripción podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el proceso de registro se llevará a cabo del 19 al 29 de mayo.

A su vez, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, precisó que el proceso de preinscripción se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y conforme a las siguientes fechas: del 13 al 15 de enero, letras A y B; los días 16, 19 y 20 de enero, letra C; del 21 al 23 de enero, letras D, E y F; del 26 al 28 de enero, letra G; y los días 29 y 30 de enero, letras H, I, J y K.

Del 3 al 5 de febrero corresponderá a la letra L; los días 6, 9 y 10 de febrero, a la letra M; del 11 al 13 de febrero, a las letras N, Ñ, O y P; del 16 al 20 de febrero, a las letras Q, R, S y T; y finalmente, del 23 al 27 de febrero, a las letras U, V, W, X, Y y Z, agregó Concheiro Bórquez.

Abundó que, en caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, las madres y padres de familia, así como las personas tutoras, podrán realizarlo cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria, la cual puede consultarse en la siguiente dirección: www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/.

Finalmente, señaló que, de no realizar el registro en alguna de las fechas señaladas, se invita a madres, padres de familia y personas tutoras a estar atentos a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo, conforme a los lugares que queden disponibles, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR