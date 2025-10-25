Diputada Laura Álvarez cumple un año de trabajar por la familia y niñez de CDMX

La diputada Laura Álvarez Soto presentó este sábado su Primer Informe de Actividades Legislativas, un ejercicio de rendición de cuentas en el que destacó un año de trabajo cercano a las familias de la alcaldía Miguel Hidalgo, bajo el lema “Contigo es mejor”.

Acompañada por liderazgos panistas como la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez; el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Andrés Atayde; el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y más de 12 legisladores locales y federales, Laura Álvarez reafirmó que las niñas, los niños y las familias son la prioridad de su labor política.

Asisten diputados y disputadas del PAN a informe de Laura Álvarez. ı Foto: Cortesía

En su mensaje, la diputada destacó las causas que la motivan, “para mi el reciente relanzamiento del PAN fue una reafirmación de lo que los panistas siempre hemos defendido: la Patria, la Familia y la Libertad”, y expuso cómo su trayectoria de 26 años de trabajo ha estado marcada por ello. Desde esos espacios, dijo, aprendió que la política debe servir para aliviar el dolor evitable y para trabajar de frente a la gente, sin corrupción, ni compra de conciencias.

Actualmente, como legisladora, indicó que su trabajo mantiene esa misma visión: exigir que los gobiernos cumplan lo que prometen, que se garantice el acceso a servicios públicos dignos y que las familias sean el centro de la acción pública.

Señaló acciones que realizó desde el Congreso de la Ciudad de México como exigir que el gobierno capitalino destine recursos necesarios para bacheo, para evitar socavones, para que los CENDI sean ubicados en lugares seguros y para que se compren vacunas contra enfermedades que están resurgiendo como el sarampión o la tos ferina.

Asistentes a primer informe de la diputada Laura Álvarez. ı Foto: Cortesía

Recordó logros alcanzados junto con los vecinos para que se cuente, por ejemplo, con escuelas seguras como la Escuela Mártires de Tacubaya que presenta riesgos estructurales y la autoridad educativa ha comenzado a atender; o el Foro Internacional con la participación de las Embajadas de Alemania, España y Francia para analizar sus experiencias exitosas en la regulación del uso de celulares en las escuelas.

Resaltó que su Módulo de Atención Ciudadana lo ha convertido en la “Casa Soluciones MH” donde se brindan servicios y actividades no sólo de gestión, sino para el desarrollo personal, desde atención psicológica, asesoría jurídica, hasta cursos de emprendimiento y capacitación para mujeres.

Laura Álvarez quien preside la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en la actual legislatura, informó que ha sido intensa en la presentación de iniciativas y firme en sus posicionamientos en tribuna, concentrándose en sus principales ejes de trabajo: niñas, niños y adolescentes, seguridad pública, salud y vida digna para todos. Para lograrlo, ha tejido alianzas con organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Análisis de Política Familiar y la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P.

Gracias a su trabajo social, más de 8 mil familias se han beneficiado del programa de abasto a precio reducido y se ha entregado gratuitamente casi una tonelada de huevo. El módulo móvil ha llegado a más de 70 colonias con múltiples servicios entre ellos exámenes de la vista sin costo.

Álvarez Soto adelantó que vienen más propuestas, capacitaciones, cursos, apoyos para mujeres emprendedoras y actividades comunitarias. Finalmente, convocó a la ciudadanía a seguir colaborando para construir la colonia, la alcaldía y la ciudad que todos merecemos.

