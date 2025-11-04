Clara Brugada designa Pablo Yañez como suplente de Alejandro Encinas en Metrópolis

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció ayer la designación de Pablo Yanes Rizo como nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, en sustitución de Alejandro Encinas Rodríguez que dejó el puesto hace más de un mes.

Según la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, Yanez Rizo cuenta con trayectoria y experiencia en temas urbanos y de planeación para encabezar el desarrollo territorial, vigilar el uso responsable del suelo y más.

“Tiene toda la experiencia, toda la visión de ciudad, de urbanismo y el compromiso por planear esta gran ciudad; cuenta con los conocimientos necesarios para avanzar hacia una planeación democrática y una gobernanza metropolitana”, señaló Brugada Molina

Yanes Rizo asumirá el nuevo cargo la próxima semana, mientras tanto, continuará al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), teniendo como acto final la comparecencia ante el Congreso capitalino este sábado 8 de noviembre.

Entre los principales retos que enfrentará, Yanes mencionó los relacionados con el derecho a la ciudad, la reducción de desigualdades sociales y territoriales, así como los temas de movilidad, agua, vivienda asequible, gestión del riesgo y coordinación metropolitana.

Asimismo, Brugada anunció que el doctor Pedro Moctezuma Barragán será el nuevo titular de la SECTEI, cargo que también asumirá la próxima semana.

La mandataria capitalina destacó que Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con más de 40 años de experiencia, cuenta con una sólida trayectoria académica y un enfoque que vincula la educación con las problemáticas territoriales de la ciudad.

La serie de relevos ocurre luego de que el Senado de la República ratificó a finales de septiembre a Encinas como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

