Clara Brugada encabeza Consulta Regional en CDMX sobre T-MEC; llama a fortalecer la inversión.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó, junto con el secretario de Economía del Gobierno federal, Marcelo Ebrard, la Consulta Regional en la Ciudad de México del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde pidió construir una alternativa y un rumbo económico que nos fortalezca en el tratado y que la ciudad siga siendo ese polo económico y motor, cuyo potencial debe seguir desarrollándose.

“Estamos en esta consulta regional del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y este encuentro, este espacio, nos permite dialogar y escuchar todas las propuestas que se tienen para construir un camino económico en este contexto, y como sabemos, el lugar que representa la Ciudad de México a nivel económico y en el país, y por lo tanto en este tratado, es fundamental”, indicó la mandataria.

Ante líderes empresariales, así como secretarios y secretarias del gobierno capitalino, reunidos en el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina expresó que la ciudad se ha convertido en un polo importante de atracción de inversión extranjera directa en el país, la cual representa un 56 por ciento, y la tercera parte de dicha cifra son inversiones nuevas.

Recordó que la relación comercial con Estados Unidos y Canadá es importante porque las exportaciones mexicanas a esas naciones son de 80 y 50 por ciento, respectivamente. Por lo tanto, añadió, se tiene una economía entrelazada, por lo que pidió construir una alternativa y un rumbo económico que fortalezca a la ciudad y a las empresas en el Tratado, para que la ciudad siga siendo ese polo económico y motor, cuyo potencial debe seguir desarrollándose.

“Hoy iniciamos un diálogo para una tarea concreta que en los próximos meses se tendrá que desarrollar, y como bien decía el secretario de Economía (Marcelo Ebrard Casaubón), se necesita mejorar o queremos mejorar este tratado; y por otro lado tenemos ciertas situaciones que nos ayudan a que la Ciudad de México y el país tengamos una oportunidad, una ventana de propuestas, a lo mejor limitadas en este momento por la situación internacional, pero también nos ayuda a nosotros a construir propuestas y procesos económicos con objetivos concretos”, puntualizó la mandataria capitalina.

Además, Brugada Molina propuso establecer un diálogo concreto y productivo, con mesas de trabajo que permitan desarrollar las ideas y planteamientos expresados por el sector empresarial, a fin de transformar las propuestas en acciones y resultados tangibles.

La Jefa de Gobierno afirmó que la Ciudad de México es la entidad que cuenta con los recursos humanos mejor capacitados del país y existen las condiciones para apoyar y propiciar los encuentros necesarios con los centros académicos e iniciativa privada a fin de que la capital se mantenga como el centro de la operación logística del país.

“La Ciudad de México sigue siendo una ciudad segura y que sigue bajando en incidencia de los delitos más graves que podríamos tener. Y entonces, tenemos muchos aspectos que podemos ofrecer y que se han aprovechado para construir economía en la ciudad y para mejorarla”, subrayó.

En ese sentido, reiteró el interés de su gobierno por impulsar el crecimiento económico con una visión de desarrollo, de bienestar y de prosperidad compartida, lo que trae consigo la generación de empleo en beneficio de todos los capitalinos, como una acción primordial para combatir la pobreza y las desigualdades.

“Tenemos que apostarle a la construcción de una economía que tenga aparejado el apoyo con la generación de empleos, de empleos dignos, bien pagados y también con la generación de condiciones que permitan el bienestar en la población, empresas comprometidas con el medio ambiente y empresas que estén comprometidas con la ciudad y con el país”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció el liderazgo de la Jefa de Gobierno y el papel de la capital como motor económico, social y tecnológico del país. Señaló que la participación de la ciudadanía y de los sectores productivos de la metrópoli resulta esencial para definir una postura nacional sólida frente a los socios comerciales de América del Norte.

“Es un honor realizar esta consulta en la Ciudad de México, junto a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Aquí se concentra buena parte del talento, la innovación y la actividad económica del país. Este diálogo abierto nos permitirá construir un tratado más justo y equitativo para México”, afirmó Ebrard.

De igual forma, mencionó que la consulta en la Ciudad de México “es una muestra de lo que queremos construir: un país que escuche, que participe y que defina su rumbo con visión colectiva. El futuro de México se forja también desde su capital”, concluyó.

“Estamos en un momento histórico. La Ciudad de México y el país tienen una gran oportunidad de crecimiento, pero necesitamos acelerar el paso y actuar con el máximo esfuerzo. La competitividad se gana con innovación, educación y colaboración”, concluyó.

A la reunión acudieron las y los titulares de las Secretarías locales de Gobierno; Desarrollo Económico; Administración y Finanzas; Turismo; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana; la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales; así como líderes y representantes de distintos Consejos, Cámaras empresariales y grupos financieros.

