Marcha Z: por intento de homicidio procesan a 3; 2 en prisión y 1 libre

Un juez vinculó a proceso a 13 de los 18 detenidos durante la manifestación de la autodenominada Generación Z en el Zócalo el pasado sábado. De estas personas, tres enfrentan cargos por presunta tentativa de homicidio, pero sólo una sigue su proceso en libertad con medida cautelar de firma quincenal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que además de estos procesados, identificados como Fernando “N”, Francisco “N” y Gabriel “N”, hay cinco más que enfrentan cargos por resistencia de particulares; ocho, por lesiones dolosas, y dos por lesiones dolosas y robo.

El Tip: Los actos violentos en la protesta del sábado dejaron un saldo de 100 policías y aproximadamente 20 civiles lesionados.

Junto con ellos, hay cinco detenidos más que quedaron en duplicidad de término y que, se prevé, tendrán su audiencia el próximo viernes 21 de noviembre de 2025 en el Reclusorio Norte.

De esta manera, ocho personas se quedaron en prisión preventiva justificada.

Además de estas detenciones, la Fiscalía local abrió 17 carpetas de investigación sin detenidos: ocho por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres por daños y robos relacionados con los incidentes registrados ese día.

3 de los detenidos son indagados por presunta tentativa de homicidio

Para acreditar la probable responsabilidad de las personas vinculadas, la Fiscalía cuenta con diversos elementos de prueba, como señalamientos directos de víctimas que identifican a sus agresores, informes que documentan los hechos observados por elementos de la SSC y de la Policía Auxiliar.

También van a valerse de grabaciones en las que se observa a las personas imputadas y vinculadas en el lugar y momento de los hechos, mientras participan en agresiones usando piedras, palos y otros objetos para lastimar a los elementos.

Además, usarán dictámenes médicos que describen las lesiones como fracturas y múltiples contusiones, así como peritajes en mecánica de lesiones que confirman que fueron causadas por golpes.

Ayer, el Congreso de la Ciudad de México, pidió a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, solicitar licencia temporal a su cargo para ser investigados por su presunta intervención en la marcha del sábado.

Tras más de cinco horas de discusión entre legisladores de las bancadas oficialistas y de oposición, se avaló el punto de acuerdo del morenista Paulo Emilio García, que también pide a la Secretaría de la Contraloría y la fiscalía capitalina investigar posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de dichas alcaldías.

CSP pide identificar a agresores de marcha

Por Ángel Molina

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciar una investigación para identificar a las personas que participaron en las agresiones registradas durante la marcha de la llamada Generación Z, realizada el pasado sábado en la capital del país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que en la manifestación participaron grupos que actuaron con violencia y que no correspondían al perfil de los jóvenes que convocaron a la protesta; además, agregó que varios de los agresores iban vestidos de negro, encapuchados y portaban objetos como martillos y ganzúas, lo que —dijo— apunta a una coordinación ajena a una manifestación pacífica.

El Dato: La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta por marcha de la Gen Z que fue convocada por los jóvenes para este 20 de noviembre.

Aclaró que, si bien la mayoría de los asistentes se manifestó de manera legítima, entre ellos se encontraban también adultos y figuras vinculadas a la oposición, por lo que insistió en que es necesario deslindar responsabilidades y determinar quiénes estuvieron detrás de los hechos.

Sheinbaum subrayó que la Fiscalía debe sustentar con pruebas sólidas las acusaciones presentadas contra 15 personas detenidas, quienes fueron señaladas por delitos como homicidio calificado. Señaló que las indagatorias deben realizarse con total transparencia y sin motivaciones políticas.

La mandataria rechazó que los grupos violentos tengan relación con su movimiento y aseguró que los actos registrados no corresponden al comportamiento de simpatizantes de su partido. Reiteró que, si se comprueba la comisión de delitos, deberá aplicarse la ley y, en su caso, las medidas cautelares correspondientes.

Asimismo, reaccionó después de que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Luisa María Alcalde, dio a conocer el supuesto vínculo de uno de los impulsores de la marcha de la Generación Z con el Partido Acción Nacional, lo cual calificó como “muy interesante”.

“Muy interesante, para que todas y todos lo analicen, para documentar”, comentó durante su conferencia matutina.

El pasado martes, la dirigencia de Morena presentó un presunto contrato relacionado con Edason Sal Andrade Lemus, identificado como uno de los promotores de la marcha del 15 de noviembre, quien habría sido contratado por Acción Nacional en febrero de 2025 y habría percibido un sueldo de 2 millones 106 mil pesos.

Previamente, la titular del Ejecutivo federal señaló que se han detectado diversos influencers y creadores de contenido que fueron identificados como impulsores de la movilización del pasado sábado, en la cual se registraron enfrentamientos entre la policía capitalina y manifestantes.

Claudia analiza celebrar los siete años de la 4T

Por Ángel Molina

A siete años del inicio de la Cuarta Transformación (4T), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo analiza realizar un acto conmemorativo, posiblemente en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar este aniversario. La mandataria comentó que la idea lleva tiempo gestándose y aún no se ha definido la fecha ni el formato del evento.

“Estábamos nosotros pensando, desde hace tiempo: se cumplen siete años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el primero de diciembre de 2018. Entonces, habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de siete años de transformación en el país”, aseveró.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo se refirió a las marchas que durante años ha realizado el movimiento político al que pertenece y aseguró que se han caracterizado por llevar a cabo movilizaciones pacíficas. Aunado a esto, enfatizó que en México existe el derecho de la libre manifestación.

El Dato: La mandataria federal acusó que la oposición está contra todo y a favor de nada, “y además con mucha mentira, mucha hipocresía, ¿entonces qué proponen?”.

“Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, bueno, libertad de prensa. Nadie puede cuestionarla… hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, todas las libertades”, indicó.

Esto después de recordar lo sucedido durante la pasada manifestación de la denominada Generación Z, pues señaló que existen grupos que acuden a manifestaciones encapuchados, vestidos de negro y con artefactos peligrosos, reiterando la necesidad de esclarecer quién está detrás de estas acciones.

Asimismo, aprovechó para acusar que el bloque opositor ha recurrido a mentiras y “hipocresía” para impulsar este movimiento, el cual supuestamente está encabezado en su mayoría por jóvenes.

“Entonces, lo que le ha pasado a la oposición en México es que ya es contra todo y a favor de nada”, apuntó.

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre el acto en el Zócalo, la mandataria federal destacó que la celebración de siete años de la 4T simboliza una oportunidad para mostrar respaldo ciudadano al proyecto de transformación.

La propuesta de celebración surge en un contexto donde circulan en redes sociales convocatorias no oficiales para movilizaciones de apoyo al Gobierno de la Presidenta. Sin embargo, ella aclaró que su administración respeta la libertad de expresión, reunión y manifestación, señalando: “No queremos pensamiento único, la democracia es eso, que se oigan todas las voces”.

El movimiento de la Generación Z lanzó una nueva convocatoria para realizar otra marcha el 20 de noviembre a las 11:00 horas, que se espera salga del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Sin embargo, esta fecha coincide con el 115º desfile conmemorativo del Día de la Revolución. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este año la ruta del desfile cambiará del primer cuadro de la ciudad hacia el Monumento a la Revolución, y no al Ángel de la Independencia como tradicionalmente se realizaba.